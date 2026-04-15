Prima pagină » Sport » Lamine Yamal, mesaj după eliminarea din Champions League: Suntem Barça și vom reveni unde ne este locul

Lamine Yamal a transmis miercuri un mesaj pentru suporterii FC Barcelona, după eliminarea din UEFA Champions League, promițând că echipa va reveni în vârful fotbalului european.
Foto: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
15 apr. 2026, 15:35, Sport

Lamine Yamal a recunoscut că efortul depus nu a fost suficient, dar a insistat că momentul face parte din procesul de creștere al echipei.

„Am dat totul, dar nu a fost de ajuns. Este doar o parte a drumului. Ca să ajungi în vârf trebuie să urci, iar noi știm că nu va fi ușor și nici nu ne va fi făcut ușor drumul. Dar, a renunța nu este o opțiune”, a transmis Lamine Yamal pe rețelele de socializare.

Yamal a evidențiat potențialul grupului.

„Avem suficiente motive să credem și vom lupta pentru ele. Fiecare greșeală este o lecție și vom învăța din fiecare. Suntem Barça și vom reveni acolo unde ne este locul”, a adăugat jucătorul.

În încheiere, jucătorul a făcut o promisiune simbolică, inspirată de valorile primite în familie.

„Părinții mei m-au învățat că un om își respectă cuvântul… și o vom readuce (n.r. – Liga Campionilor) la Barcelona”, a încheiat Yamal.

FC Barcelona a câștigat marți seară, manșa retur din sferturile de finală ale UEFA Champions League, în deplasare, cu Atletico Madrid, scor 2-1. Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 4. Însă, Atletico a avansat în semifinale, cu scorul general de 3-2.

