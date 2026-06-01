Serena Williams revine în tenis după aproape patru ani de pauză. La ce turneu va juca

Serena Williams a primit un wildcard pentru turneul de la Queen’s Club, care începe pe 8 iunie, la Londra. Fosta mare campioană americană va evolua în proba de dublu feminin, conform BBC.

Partenera sa nu a fost anunțată oficial, însă presa internațională scrie că Serena Williams ar urma să joace alături de Victoria Mboko, o jucătoare canadiană în vârstă de 19 ani.

Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, nu a mai jucat un meci oficial din 2022, când a participat la US Open. Atunci, ea a spus că se „îndepărtează” de tenis, după o carieră de 27 de ani.

„Veștile bune circulă repede”

Luni, Williams a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare intrând pe un teren de tenis, alături de mesajul: „Veștile bune circulă repede”.

„Queen’s Club pare locul perfect pentru a începe acest nou capitol. Iarba mi-a oferit unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele și sunt încântată să revin în competiție pe una dintre cele mai emblematice scene ale acestui sport”, a spus Serena Williams.

Turneul de la Queen’s are loc cu trei săptămâni înainte de Wimbledon, competiție pe care Serena Williams a câștigat-o de șapte ori la simplu și de șapte ori la dublu. Pentru a participa la Wimbledon, americanca ar avea nevoie de un wildcard.

Serena Williams are în palmares 23 de titluri de Grand Slam la simplu. Ea a fost lider mondial timp de 319 săptămâni și a câștigat 73 de titluri WTA la simplu.