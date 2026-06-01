Prima pagină » Sport » Serena Williams revine în tenis după aproape patru ani de pauză. La ce turneu va juca

Serena Williams, una dintre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului, revine pe teren după aproape patru ani de pauză.
Iulian Moşneagu
01 iun. 2026, 19:22, Sport
Serena Williams a primit un wildcard pentru turneul de la Queen’s Club, care începe pe 8 iunie, la Londra. Fosta mare campioană americană va evolua în proba de dublu feminin, conform BBC.

Partenera sa nu a fost anunțată oficial, însă presa internațională scrie că Serena Williams ar urma să joace alături de Victoria Mboko, o jucătoare canadiană în vârstă de 19 ani.

Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, nu a mai jucat un meci oficial din 2022, când a participat la US Open. Atunci, ea a spus că se „îndepărtează” de tenis, după o carieră de 27 de ani.

„Veștile bune circulă repede”

Luni, Williams a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care apare intrând pe un teren de tenis, alături de mesajul: „Veștile bune circulă repede”.

„Queen’s Club pare locul perfect pentru a începe acest nou capitol. Iarba mi-a oferit unele dintre cele mai importante momente ale carierei mele și sunt încântată să revin în competiție pe una dintre cele mai emblematice scene ale acestui sport”, a spus Serena Williams.

Turneul de la Queen’s are loc cu trei săptămâni înainte de Wimbledon, competiție pe care Serena Williams a câștigat-o de șapte ori la simplu și de șapte ori la dublu. Pentru a participa la Wimbledon, americanca ar avea nevoie de un wildcard.

Serena Williams are în palmares 23 de titluri de Grand Slam la simplu. Ea a fost lider mondial timp de 319 săptămâni și a câștigat 73 de titluri WTA la simplu.

