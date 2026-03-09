Țiriac Open revine la București între 30 martie și 5 aprilie la Centrul Național de Tenis „Simona Halep” / Premii de peste 600.000 de euro

Turneul Țiriac Open revine la București între 30 martie și 5 aprilie 2026, la Centrul Național de Tenis „Simona Halep”, reunind o serie de jucători importanți ai circuitului profesionist.

Competiția, prezentată de UniCredit Bank, ajunge la cea de-a 24-a ediție și oferă premii totale de 612.620 de euro.

Cobolli revine la București pentru a-și apăra titlul

Printre capetele de afiș ale ediției din acest an se află italianul Flavio Cobolli, campionul en titre al turneului și numărul 15 mondial, deținător al trei titluri ATP.

Tabloul competiției include și jucători care au avut performanțe notabile la București în ultimii ani: Márton Fucsovics, câștigătorul ediției din 2024, Mariano Navone, finalist în 2024, Sebastián Báez, finalist în 2025.

„Acest turneu este, an de an, un punct de referință pentru tenisul internațional. Bucureștiul merită un turneu puternic, iar România merită să fie prezentă constant în calendarul ATP”, a declarat Ion Țiriac.

Nume importante ale circuitului ATP

Lista jucătorilor confirmați pentru ediția din 2026 include mai mulți sportivi cunoscuți din circuitul ATP: Miomir Kecmanovic, Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Botic van de Zandschulp, sfertfinalist de Grand Slam, Nuno Borges, cunoscut pentru victoria împotriva lui Rafael Nadal în ultima finală ATP a carierei acestuia.

De asemenea, vor participa Fabian Marozsan, Alexander Shevchenko, Daniel Altmaier, precum și tânărul american Emilio Nava.

Lista este completată de Damir Džumhur, dar și de jucători promițători precum Raphael Collignon și Francisco Comesana.

Structura competiției și programul

Tabloul principal al competiției va include 28 de jucători la simplu și 16 echipe la dublu, meciurile urmând să se dispute pe zgură, folosind sistemul Hawk-Eye Electronic Line Calling și mingi oficiale Dunlop ATP – Clay.

Tragerea la sorți a tabloului principal va avea loc pe 28 martie 2026.

Calificările sunt programate pe 29 și 30 martie.

Meciurile de pe tabloul principal se vor disputa între 30 martie și 5 aprilie, iar finalele sunt programate pentru duminică, 5 aprilie:

finala de dublu – ora 11:30

finala de simplu – ora 14:00

Premii și puncte ATP

Câștigătorul probei de simplu va primi 250 de puncte ATP și 93.175 de euro, în timp ce finalistul va obține 165 de puncte ATP și 54.360 de euro. Semifinaliștii vor primi câte 100 de puncte ATP și 31.955 de euro.

La dublu, echipa câștigătoare va fi recompensată cu 250 de puncte ATP și 32.410 euro, iar finaliștii vor primi 150 de puncte ATP și 17.410 euro.

Țiriac Open, un reper pentru tenisul românesc

Potrivit președintelui Romanian Tennis Federation, George Cosac, competiția rămâne unul dintre cele mai importante evenimente sportive organizate în România.

„Țiriac Open confirmă, an de an, rolul esențial pe care îl are în dezvoltarea și vizibilitatea tenisului românesc”, a declarat acesta.

De la revenirea sa în calendarul ATP, turneul a atras un interes ridicat din partea publicului și a reconfirmat capacitatea organizatorică a României de a găzdui competiții sportive de anvergură internațională.

Organizatorii vor anunța în perioada următoare lista completă a jucătorilor, programul zilnic al meciurilor și detaliile privind biletele pe site-ul oficial și pe paginile de social media ale turneului.