Carlos Alcaraz, liderul mondial ATP, revine în circuit la Doha după trofeul de la Australian Open

Liderul mondial din tenisul masculin, Carlos Alcaraz, revine în competiție la turneul ATP 500 de la Doha, unde îl va înfrunta marți, în primul tur, pe francezul Arthur Rinderknech. Pentru spaniol este primul turneu după ce a cucerit primul său titlu la Australian Open.
Alcaraz (22 ani) revine în competiție după performanța de la Australian Open, prin care a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a realizat Marele Șlem al carierei.

Turneul de la Doha, cel mai important al săptămânii în circuitul ATP, ar putea avea o finală între primii doi sportivi din clasamentul mondial.

Italianul Jannik Sinner, al doilea favorit, este la prima participare la Doha și evoluează luni seară, după ora 18:30, în primul tur, contra cehului Tomas Machac (31 ATP).

Sinner caută să lase în urmă semifinala pierdută dramatic la Melbourne în fața lui Novak Djokovic. Italianul vizează al 25-lea titlu ATP din carieră.

Întrebat despre posibilitatea unei noi finale cu Sinner – care ar fi prima din acest sezon și a noua confruntare directă pentru trofeu – Alcaraz a declarat pentru Sky Italia că un asemenea duel ar fi „incredibil”.

Alcaraz, despre rivalitatea cu Sinner: „Amândoi o folosim pentru a deveni mai buni”

„Sunt meciurile și finalele pe care oamenii vor să le vadă. Dar, tabloul de la Doha este foarte dificil, iar primele tururi sunt complicate. Vom vedea. Rivalitatea noastră este foarte frumoasă și amândoi o folosim pentru a deveni mai buni, pentru a ne antrena și mai intens și pentru a ne duce la limită, chiar dacă în afara terenului avem o relație bună”, a spus spaniolul.

Alcaraz a subliniat că poziția de lider mondial îl obligă să evolueze constant, întrucât adversarii îi analizează atent jocul.

„Încă văd slăbiciuni în jocul meu. Mulți jucători încearcă să mă ajungă din urmă, îmi studiază stilul, modul în care joc și caută soluții pentru a mă învinge. Trebuie să fiu pregătit pentru asta”, a afirmat ibericul.

Alcaraz (13.150 puncte) are aproape 3.000 de puncte avans față de Sinner în clasamentul mondial (10.300 puncte), conform ierarhiei publicate luni de ATP.

Sârbul Novak Djokovic, care s-a retras de la Doha, este al treilea jucător din clasament și se află la peste 5.000 de puncte de italian (5.280 puncte).

