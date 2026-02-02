Prima pagină » Life-Entertaiment » Dilema lui Carlos Alcaraz după ce a câștigat Australian Open: „Știu deja că va fi un cangur. Pur și simplu nu știu locul”

Carlos Alcaraz a sărbătorit câștigarea trofeului de la turneul de tenis Australian Open împreună cu familia sa la hotel, comandând pizza, bere și șampanie. De asemenea, tenismenul vrea să-și facă un tatuaj, dar are o mare dilemă.
Dilema lui Carlos Alcaraz după ce a câștigat Australian Open: „Știu deja că va fi un cangur. Pur și simplu nu știu locul”
15 January 2026, Australia, Melbourne: Spanish tennis player Carlos Alcaraz plays a forehand return against Australia's Alex de Minaur during a charity tennis match ahead of the Australian Open tennis tournament at Melbourne Park. Photo: Joel Carrett/AAP/dpa
Petru Mazilu
02 feb. 2026, 08:55, Sport

Carlos Alcaraz  a dezvăluit că plănuiește să-și facă un tatuaj cu un cangur pentru a-și aminti de victoria de la Australian Open, potrivit AP.  Ar fi o amintire de durată a victoriei sale asupra lui Novak Djokovic în finala masculină a turneului de la Australian Open de duminică. Victoria l-a transformat în cel mai tânăr jucător (22 de ani) care a câștigat toate turneele de Grand Slam.

„Știu deja că va fi un cangur. Pur și simplu nu știu locul. Mă gândesc doar la picior, dar nu știu care gambă, dacă va fi cea dreaptă sau cea stângă”, a spus Alcaraz.

Alcaraz a avut luni o ședință foto cu trofeul de la Australian Open, în grădinile din centrul orașului Melbourne. Conform presei australiene, Alcaraz și-a petrecut noaptea de după victorie cu familia sa, la hotel, comandând pizza, bere și șampanie.

Tenismenul a trimis pe rețelele de socializare un mesaj pentru fanii săi.

„Încă nu-mi vine să cred că tocmai am reușit. Un vis devenit realitate pentru mine, toate turneele de Grand Slam. Mă bucur de acest moment uimitor. Nu pot uita sprijinul și dragostea pe care le-am primit”, a scris Alcaraz.

Alcaraz l-a învins pe Djokovic, de 10 ori campion la Australian Open, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. El și-a propus să câștige toate premiile majore din tenis, inclusiv Cupa Davis cu Spania.

