Tablou Indian Wells 2026: Alcaraz, test dificil în meciul de debut

Spaniolul va juca în primul meci de la Indian Wells împotriva fostului nr. 3 mondial Grigor Dimitrov sau a stângaciului Terence Atmane.

Alcaraz a jucat împotriva lui Dimitrov anul trecut, pierzând doar două game-uri în fața bulgarului. Dimitrov s-a simțit însă în largul său la Indian Wells, ajungând în semifinale în 2021 și în sferturi în 2022.

Atmane va debuta în tabloul principal la Indian Wells, după ce a participat anterior la calificări.

Francezul a avut o evoluție spectaculoasă anul trecut la Cincinnati: Atnci a ajuns în semifinale, iar acum și se află la cel mai bun nivel al carierei sale, locul 52 în clasamentul ATP. Jucătorul de 24 de ani a câștigat două dintre cele trei întâlniri anterioare cu Dimitrov.

„Am jucat cu Grigor săptămâna trecută, așa că jucăm din nou. Este foarte amuzant. Câștigătorul dintre noi va putea juca cu Carlitos”, a spus Atmane, citat de ATP Tour.

Djokovic, în fața celui de-al 102-lea titlu

Djokovic, care este la egalitate cu Roger Federer în ceea ce privește numărul de titluri câștigate în istoria turneului (5), va juca împotriva lui Kamil Majchrzak sau Giovanni Mpetshi. Sârbul a suferit o înfrângere surprinzătoare în primul tur al turneului de anul trecut, în fața lui Botic van de Zandschulp, și va încerca să înceapă cu dreptul cursa către al 102-lea titlu la nivel de turneu.

Taylor Fritz, cap de serie numărul 7 și campionul Indian Wells din 2022, va juca împotriva lui Damir Dzumhur sau Jacob Fearnley.

Al doilea favorit, Jannik Sinner, se află în aceeași parte a tabloului cu al optulea favorit, Ben Shelton, care vine în California cu un elan deosebit după ce a câștigat titlul de la Dallas. Sinner îl va înfrunta pe James Duckworth sau pe un calificat în turul al doilea.

Turneul de la Indian Wells se desfășoară în perioada 1 – 15 martie 2026.