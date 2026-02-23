Prima pagină » Sport » Stan Wawrinka, despre duelul din vârful ierarhiei ATP: Este momentul lui Carlos Alcaraz

Stan Wawrinka, despre duelul din vârful ierarhiei ATP: Este momentul lui Carlos Alcaraz

Tenismenul elvețian Stan Wawrinka a declarat, luni, după calificarea în turul al doilea al turneului ATP 500 de la Dubai, că actualul moment din circuit îi aparține lui Carlos Alcaraz, însă consideră că Jannik Sinner rămâne la același nivel ridicat, în pofida înfrângerilor din ultimele două turnee.
Stan Wawrinka, despre duelul din vârful ierarhiei ATP: Este momentul lui Carlos Alcaraz
Foto: facebook/United Cup
Petre Apostol
23 feb. 2026, 17:27, Sport

„Este momentul lui Alcaraz, dar eu nu îl văd pe Sinner că are suișuri și coborâșuri. Au fost doar două turnee în care a pierdut în semifinale și în sferturi. Eu cred că amândoi sunt cu un pas înaintea celorlalți”, a declarat Wawrinka, la interviul de după meciul de luni.

Wawrinka (99 ATP), beneficiar al unui wild-card la Dubai, a trecut de libanezul Benjamin Hassan, în două seturi, scor 7-5, 6-3.

Wawrinka a beneficiat de prezența în tribune a prietenului său, compatriotul Roger Federer, care a asistat la meci și l-a așteptat la final pentru a discuta.

„Roger m-a anunțat că vine și trebuie să spun că asta aduce un plus de presiune. Faptul că vine să mă vadă este ceva special pentru mine și pentru oricine, pentru că este o legendă a sportului nostru. Am crescut împreună și de multe ori am jucat în echipă”, a spus Wawrinka.

Elvețianul, fost jucător de Top 3 mondial, a vorbit și despre finalul carierei, având în vedere că se apropie de 41 de ani.

„Toate lucrurile frumoase se termină și nimeni nu poate juca pentru totdeauna. Știu că încă joc bine, dar devine din ce în ce mai greu să menții nivelul când ai 40 de ani”, a afirmat acesta.

La competiția din Dubai, Wawrinka va juca în turul următor cu învingătorul duelului dintre rusul Daniil Medvedev și chinezul Shang Juncheng.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
Libertatea
Cumperi pâine feliată? După ce vei citi asta, nu o vei mai pune niciodată în coș
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor