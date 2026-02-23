Stan Wawrinka, despre duelul din vârful ierarhiei ATP: Este momentul lui Carlos Alcaraz

„Este momentul lui Alcaraz, dar eu nu îl văd pe Sinner că are suișuri și coborâșuri. Au fost doar două turnee în care a pierdut în semifinale și în sferturi. Eu cred că amândoi sunt cu un pas înaintea celorlalți”, a declarat Wawrinka, la interviul de după meciul de luni.

Wawrinka (99 ATP), beneficiar al unui wild-card la Dubai, a trecut de libanezul Benjamin Hassan, în două seturi, scor 7-5, 6-3.

Wawrinka a beneficiat de prezența în tribune a prietenului său, compatriotul Roger Federer, care a asistat la meci și l-a așteptat la final pentru a discuta.

„Roger m-a anunțat că vine și trebuie să spun că asta aduce un plus de presiune. Faptul că vine să mă vadă este ceva special pentru mine și pentru oricine, pentru că este o legendă a sportului nostru. Am crescut împreună și de multe ori am jucat în echipă”, a spus Wawrinka.

Elvețianul, fost jucător de Top 3 mondial, a vorbit și despre finalul carierei, având în vedere că se apropie de 41 de ani.

„Toate lucrurile frumoase se termină și nimeni nu poate juca pentru totdeauna. Știu că încă joc bine, dar devine din ce în ce mai greu să menții nivelul când ai 40 de ani”, a afirmat acesta.

La competiția din Dubai, Wawrinka va juca în turul următor cu învingătorul duelului dintre rusul Daniil Medvedev și chinezul Shang Juncheng.