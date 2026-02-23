Prima pagină » Sport » Cristian Chivu, încrezător că Inter poate întoarce rezultatul cu Bodo/Glimt din Liga Campionilor

Antrenorul Cristian Chivu și-a exprimat încredera că echipa sa poate răsturna scorul din tur cu Bodo/Glimt în playoff-ul Ligii Campionilor, înaintea partidei retur programate marți, de la ora 22:00, pe stadionul San Siro din Milano. Inter a pierdut cu 1-3 manșa tur din Norvegia.
Foto: Thomas Andersen/NTB/dpa
Petre Apostol
23 feb. 2026, 18:04, Sport

„Prima manșă ne-a arătat ceea ce știam deja, că nu va fi ușor. Trebuie să fim încrezători și să fim conștienți că meciul poate merge chiar în prelungiri sau penalty-uri. Avem datoria să dăm totul și să fim cea mai bună versiune a noastră. Fotbalul este imprevizibil”, a declarat antrenorul român al liderului din Serie A, Cristian Chivu, luni, în conferința premergătoare partidei.

Tehnicianul român a subliniat că echipa are o mentalitate solidă, câștigată în ultimele luni.

„Băieții sunt încrezători și o demonstrează de multe luni. Au o etică a muncii deosebită și o demonstrează mereu. Un meci sau o bătălie pierdută nu le schimbă determinarea. Ceea ce contează este să dai mereu totul, să nu pierzi încrederea sau stima de sine. Trebuie să gestionăm fiecare moment cât de bine putem și să nu fim obsedați să marcăm rapid”, a spus el.

Chivu a vorbit și despre respectul față de adversar, după ce un jurnalist norvegian l-a întrebat dacă ar fi o rușine pentru Inter să fie eliminată de o echipă mică precum Bodo/Glimt.

„Oh, spui asta și mai și râzi? Bravo ție! Nimic nu e rușinos în fotbal. Trebuie să îți respecți orice adversar. Noi îi respectăm pe cei de la Bodo, îi felicităm pentru meciul tur și pentru că au demonstrat ce pot în fața unor echipe mari. Au un proiect sănătos și nu ne este rușine!”, a replicat antrenorul.

„Trebuie să ne concentrăm pe planul nostru de joc. Este posibil să fie nevoie să jucăm 120 de minute, așa că trebuie să fim pregătiți pentru orice. Jucătorii știu ce au de făcut și cât de mult contează această calificare pentru club”, a încheiat tehnicianul.

