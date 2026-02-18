Prima pagină » Știrile zilei » Liga Campionilor: Bodø/Glimt învinge cu 3-1 pe Interul lui Chivu

Liga Campionilor: Bodø/Glimt învinge cu 3-1 pe Interul lui Chivu

Formația norvegiană a reușit victoria cu scorul de 3-1, împotriva echipei antrenate de Cristi Chivu. În celelalte partide din play-off, Newcastle a defilat împotriva lui Qarabag, Leverkusen a câștigat împotriva lui Olympiacos și Club Brugge și Atlético Madrid au remizat într-un meci cu șase goluri.
Liga Campionilor: Bodø/Glimt învinge cu 3-1 pe Interul lui Chivu
Radu Mocanu
19 feb. 2026, 00:22, Sport

Cea mai mare surpriză a turului s-a produs în Norvegia, unde Bodø/Glimt a învins-o pe Inter Milano cu scorul de 3-1. Echipa norvegiană a deschis scorul în minutul 20 prin Sondre Brunstad Fet, iar oaspeții au egalat prin Pio Esposito în minutul 30. În a doua repriză, Bodø a decis partida prin reușitele lui Hauge și Høgh în minutele 61 și 64. 

În duelul Qarabag – Newcastle United, formația britanică a făcut un pas important pentru calificarea în optimi printr-o victorie, scor 1-6. Anthony Gordon a marcat patru goluri (min. 3, 32 33, 45+1) și lista marcatorilor a fost completată de Thiaw și Jacob Murphy, care au înscris în minutele 8, respectiv 72. Gazdele au marcat golul de onoare prin Elvin Cafarguliyev în minutul 54. 

Club Brugge și Atlético Madrid au oferit o remiză cu șase goluri. Echipa spaniolă a deschis scorul în minutul 8 prin Alvarez și și-au dublat avantajul înainte de pauză prin reușita lui Lookman. Gazdele au revenit prin golurile înscrise de Onyedika (min. 51), Tresoldi (min. 60). Atletico a trecut din nou în avantaj prin autogolul lui Ordóñez în minutul 79, însă Brugge a obținut remiza printr-un gol marcat de Tzolis în minutul 89. 

Bayer Leverkusen a câștigat în deplasare împotriva lui Olympiacos Pireu, scor, 0-2, grație dublei reușite de Patrik Schick, care a marcat în minutele 60 și 63.

Soarta calificării în optimile de finală se va decide săptămâna viitoare. Meciurile retur sunt programate pentru marți, 24 februarie. 

Recomandarea video

De ce JD Vance constituie o enigmă pentru lume
G4Media
Moarte tragică la doar 16 ani. Mario Cofaru, un fotbalist de la Clubul Petrolul Ploieşti, s-a stins din viață: „Aveo o întreagă carieră în față”
Gandul
Cum își scuză gestul Emil Mortu, românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Ce i-a putut spune judecătoarei care se ocupă de cazul lui
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Ce pregătire are prefectul Capitalei Andrei Nistor, care gestionează planul de cod roșu în București: certificat de patiserie franceză și licență la Universitatea Ecologică
Libertatea
Zodia afectată radical de rune pe final de februarie. Mihai Voropchievici: „Vin vești care sunt atât de mari, încât vă pot schimba viața”
CSID
2026: Cine trebuie să curețe locurile de parcare? Ce spune legea și cine riscă amendă
Promotor