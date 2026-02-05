Prima pagină » Diverse » Ce se întâmplă la Volvo? Acţiunile producătroului suedez au pierdut joi aproape 30%

05 feb. 2026, 15:58, Diverse

Acţiunile producătorului auto suedez Volvo Cars s-au prăbuşit cu peste 28% joi, compania fiind pe cale să înregistreze cea mai slabă zi de tranzacţionare din istoria sa, notează CNBC.

Constructorul auto, controlat de grupul chinez Geely Holding, a raportat o scădere accentuată a profitului operaţional în trimestrul al patrulea, invocând impactul tarifelor impuse de SUA, efectele negative ale cursului valutar şi cererea slabă din piaţă.

Volvo Cars a anunţat că profitul operaţional din trimestrul al patrulea, excluzând elementele excepţionale, a fost de 1,8 miliarde de coroane suedeze (aproximativ 200 de milioane de dolari), în scădere cu 68% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

„Ne confruntăm cu o piaţă extrem de dificilă, mai ales în China, unde competiţia este foarte dură. Toţi colegii noştri europeni se confruntă cu aceeaşi problemă”, a declarat CEO-ul Volvo Cars, Håkan Samuelsson.

El a adăugat că eliminarea stimulentelor pentru vehicule electrice în SUA şi China contribuie, de asemenea, la „un mediu extern extrem de provocator”.

„Pe plan intern însă, am făcut progrese foarte bune în reducerea costurilor şi în asigurarea unui flux de numerar pozitiv. Acestea sunt cele mai importante aspecte pozitive pe care le-am realizat în cursul anului”, a mai spus Samuelsson.

