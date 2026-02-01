Riccardo, băiatul obligat să meargă prin zăpadă pentru că nu avea bani de biletul de autobuz scumpit, invitat la ceremonia de deschidere a Jocurilor de iarnă

Copilul, Riccardo Z., locuiește într-o localitate aflată la mai puțin de 20 km de Cortina d’Ampezzo și folosește în mod obișnuit linia de autobuz 30, pe ruta dintre Calalzo (Calalzo di Cadore) și Cortina, în Dolomiții. În timpul Jocurilor, compania locală de transport a introdus o suprataxă, iar utilizatorii obișnuiți ai liniei trebuie să plătească un bilet special de 10 euro pentru acces la transportul public, în locul biletului standard de 2,50 euro.

Potrivit relatării familiei, Riccardo a fost exclus din autobuz de către șofer pentru că nu avea suma necesară. Astfel, copilul a fost nevoit să-și continue drumul pe jos, singur, aproximativ 6 kilometri, în temperaturi sub zero grade și ninsoare. Episodul a provocat reacții puternice în rândul părinților, dar și al autorităților locale, pe fondul temerilor legate de scumpirile din preajma competiției.

În urma valului de emoție și criticilor apărute în spațiul public, Fondazione Milano Cortina 2026 a contactat familia și i-a oferit băiatului un rol simbolic în cadrul ceremoniei de deschidere. Organizatorii nu au precizat ce va presupune exact acest rol. Riccardo este, totodată, membru al unei echipe de schi pentru juniori.

„Niciodată nu l-am văzut atât de fericit și entuziasmat”, a declarat mama lui, Sole Vatalano, la RAI 1. „A fost cel mai frumos cadou pe care puteau să i-l ofere.”

Jocurile sunt programate în perioada 6–22 februarie și vor fi primele organizate în regim multi-locație, cu probe găzduite în mai multe puncte. Ceremonia de deschidere se pregătește de luni întregi într-un cort de repetiții din apropierea stadionului San Siro, în Milano, unde peste 1.300 de artiști—dintre care aproximativ 1.200 de voluntari din 27 de țări—lucrează la punerea în scenă a momentului inaugural.