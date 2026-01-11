Tenorul Andrea Bocelli va fi capul de afiș al ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina

Ceremonia de deschidere va avea loc pe San Siro din Milano, cu parada sportivilor și spectacole pe parcursul a trei ore, care se preconizează a fi momentul cel mai urmărit al Jocurilor, potrivit AP.



Momente ale ceremoniei vor fi organizate și în alte trei locuri, permițând participarea sportivilor din toate disciplinele. Acestea vor fi transmise telespectatorilor din Cortina, în inima munților Dolomiți, din Livigno, în Alpii italieni, precum și din Predazzo, în provincia autonomă Trento.

Ceremonia va include și un omagiu adus regretatului designer de modă italian Giorgio Armani, care a decedat în septembrie, la vârsta de 91 de ani. Armani a creat mult timp uniformele olimpice ale echipei italiene, iar moștenirea sa ca unul dintre fondatorii modei italiene de prêt-à-porter este strâns legată de Milano.

Spectacolul lui Bocelli „va constitui unul dintre momentele cele mai emblematice ale evenimentului, unind spectacolul cu esența valorilor olimpice”, au declarat organizatorii într-un comunicat.

Mariah Carey, câștigătoare a șase premii Grammy, și-a anunțat participarea într-o postare pe Instagram, spunând „Ne vedem la Milano”.

Sunt așteptați la ceremonie 60.000 de spectatori, iar milioane de oameni vor urmări evenimentul la televizor.

Starul de balet Roberto Bolle va fi capul de afiș al ceremoniei de închidere, care este programată să aibă loc în vechea arenă romană din Verona, pe 22 februarie.