Finală olimpică de vis. SUA și Canada s-au calificat și vor disputa aurul într-un duel mult așteptat

Echipa masculină de hochei pe gheață a Statele Unite s-a calificat în finala olimpică după ce a învins clar Slovacia, scor 6-2, vineri seară, în semifinale. Americanii vor juca duminică pentru titlul olimpic împotriva Canada, favorita turneului și cap de serie numărul 1.
Gabriel Negreanu
21 feb. 2026, 01:22, Sport

Omul meciului a fost Jack Hughes, autor a două goluri, dintre care unul după o acțiune individuală spectaculoasă. Drumul SUA spre finală a fost mult mai lipsit de emoții decât în sferturi, când au avut nevoie de prelungiri pentru a trece de Suedia.

În fața slovacilor, americanii au dominat la capitolul șuturi și au punctat prin Dylan Larkin, Tage Thompson, Hughes și Jack Eichel, primele patru reușite venind din 23 de șuturi care l-au „scos” din poartă pe Samuel Hlavaj după jumătatea perioadei a doua. Thompson, unul dintre puținii debutanți în lotul SUA care nu a evoluat la 4 Nations Face-Off, a părăsit gheața mai târziu în repriza secundă după ce a blocat un șut și nu a mai revenit, potrivit transmisiei NBC.

Hughes a înscris al doilea său gol imediat după expirarea unui power play, iar Brady Tkachuk a majorat diferența pe contraatac, pe final, pentru a securiza victoria. În poarta SUA, Connor Hellebuyck a avut o nouă prestație solidă, confirmând alegerea selecționerului Mike Sullivan de a-l prefera ca titular în detrimentul lui Jake Oettinger și Jeremy Swayman.

În cealaltă semifinală, Canada a revenit și a învins Finlanda, astfel că Finlanda va întâlni Slovacia în finala mică pentru bronz, sâmbătă seară. Slovacii vizează doar a doua medalie olimpică din istorie la hochei masculin, după bronzul obținut la Jocurile Olimpice de iarnă 2022, la Beijing.

Finala de duminică readuce în prim-plan una dintre cele mai așteptate rivalități din hocheiul mondial, la un an după două confruntări memorabile între nord-americani la 4 Nations Face-Off, competiție organizată sub egida NHL, care a pus capăt unei perioade de aproape un deceniu fără un turneu internațional cu cei mai buni jucători ai lumii. Prima întâlnire a atras atenția prin trei încăierări, iar finala câștigată de Canada în prelungiri a amplificat anticiparea pentru duelul olimpic.

SUA nu au mai ajuns în finala olimpică din 2010, când au pierdut în overtime în fața Canadei, după celebrul „golden goal” marcat de Sidney Crosby. De această dată, statutul lui Crosby este incert: el s-a accidentat în sferturile de finală de miercuri și nu a jucat vineri împotriva Finlandei.

