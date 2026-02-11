Prima pagină » Știri externe » Poliția a identificat suspectul în atacul armat dintr-o școală din Canada

Poliția a identificat miercuri suspectul implicat în atacul armat într-o școală din Canada ca fiind un tânăr de 18 ani, găsit mort după atac. Printre victime se numără un profesor în vârstă de 39 de ani și cinci elevi, cu vârste cuprinse între 12 și 13 ani. Mama suspectului și un frate vitreg în vârstă de 11 ani, au fost găsiți morți la domiciliul suspectului.
Foto: Pixabay
Laurentiu Marinov
11 feb. 2026, 23:35, Știri externe

Adjunctul comisarului Poliției Regale Canadiene, Dwayne McDonald, a declarat că Jesse Van Rootselaar avea un istoric de contact cu poliția pentru probleme de sănătate mintală și că mama și fratele vitreg al suspectului au fost găsiți morți într-o casă din apropierea școlii, potrivit AP.

Inițial, poliția a declarat că nouă persoane au fost ucise marți în atac, dar McDonald a clarificat miercuri că au fost opt ​​victime, plus suspectul, despre care autoritățile spun că s-a împușcat singur. McDonald a spus că discrepanța provine de la o victimă care a fost transportată cu elicopterul la un centru medical. Autoritățile au crezut în mod eronat că acea persoană a murit.

Peste 25 de persoane au fost rănite marți în atacul din mica comunitate montană Tumbler Ridge, a anunțat poliția.

Orașul cu 2.700 de locuitori din Munții Stâncoși canadieni se află la peste 1.000 de kilometri (600 de mile) nord-est de Vancouver, în apropierea graniței provinciale cu Alberta .

Poliția a declarat că printre victime se numără un profesor în vârstă de 39 de ani și cinci elevi, cu vârste cuprinse între 12 și 13 ani. McDonald a declarat că mama suspectului, care avea tot 39 de ani, și un frate vitreg în vârstă de 11 ani, au fost găsiți la domiciliul suspectului.

Crimele de la domiciliu au avut loc primele, a spus el. Un tânăr membru al familiei aflat în domiciliu s-a dus la un vecin, care a sunat la poliție.

La școală, o victimă a fost găsită pe o scară, iar restul, spune McDonald, au fost găsite în bibliotecă. Suspectul nu era rudă cu niciuna dintre victimele de la școală, a spus el. „În acest moment nu există informații că cineva a fost vizat în mod specific”, a spus McDonald.

Poliția a găsit două arme

Poliția a recuperat o armă lungă și un pistol modificat. McDonald a declarat că ofițerii au ajuns la școală la două minute după apelul inițial. Când au ajuns, s-au tras focuri de armă în direcția lor.

„Părinții, bunicii, surorile, frații din Tumbler Ridge se vor trezi fără cineva drag. Națiunea jelește alături de voi, iar Canada vă este alături”, a declarat emoționat prim-ministrul Mark Carney la sosirea sa în Parlament.

Și președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de compasiune și solidaritate după tragedia din Canada.

