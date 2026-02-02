Prima pagină » Social » Un bărbat a murit în sediul Poliției din Corabia

Un bărbat a murit în sediul Poliției din Corabia

Un bărbat cu dublă cetățenie română si americană a murit în sediul Poliției Corabia unde fusese dus pentru verificări în urma unui control în trafic. Bărbatului i s-a făcut rău, a căzut și s-a lovit la cap, iar echipajul medical chemat la fața locului a constatat decesul.
Un bărbat a murit în sediul Poliției din Corabia
Laurentiu Marinov
02 feb. 2026, 15:02, Social

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit sâmbătă, pentru control, pe Drumul Județean 544A, la ieșire din orașul Corabia, un autoturism condus de un bărbat de 69 de ani, cu dublă cetățenie română si americană.

Potrivit IPJ Olt, întrucât acesta a prezentat un permis de conducere emis de autoritățile din Statele Unite ale Americii, iar la momentul controlului nu au fost prezentate documente din care să rezulte dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României, bărbatul a fost condus la sediul Poliției orașului Corabia, în vederea efectuării unor verificări și stabilirii situației de fapt.

„În timp ce se afla în sediul unității de poliție, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut, suferind un traumatism la nivelul capului, pierzându-și starea de conștiență.

La fața locului a intervenit un echipaj de prim ajutor, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia.

În cauză a fost sesizat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, care a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmărirea penală fiind efectuată de către procuror”, a transmis IPJ Olt.

Conform concluziilor preliminare ale medicului legist, decesul bărbatului s-ar fi datorat unei insuficiențe cardio-respiratorii acute, consecința unui infarct miocardic acut.

Recomandarea video

Principalele concluzii din milioanele de dosare Epstein recent publicate / Finanțistul, suspectat că a fost agent rus și Mossad / „Crezi că ești însuși diavolul?”
G4Media
Băutura mai energizantă decât orice espresso! Care este rețeta neobișnuită din cafea, ceai și lapte condensat
Gandul
Totul despre Corina Tarniță, românca din dosarele Epstein. Ce domenii interesante predă la Universitatea Princeton
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Motivul pentru care mama copilului implicat în crima din Cenei nu va răspunde penal, nici dacă s-ar dovedi că a ajutat la ștergerea urmelor
Libertatea
Brânza care te întinerește dacă o consumi în fiecare zi. Se găsește în orice supermarket din România
CSID
Cea mai scumpă Dacia în acest moment se vinde în Germania. Bigster tunat costă cât un SUV Audi nou-nouț
Promotor