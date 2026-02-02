Un bărbat a murit în sediul Poliției din Corabia

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit sâmbătă, pentru control, pe Drumul Județean 544A, la ieșire din orașul Corabia, un autoturism condus de un bărbat de 69 de ani, cu dublă cetățenie română si americană.

Potrivit IPJ Olt, întrucât acesta a prezentat un permis de conducere emis de autoritățile din Statele Unite ale Americii, iar la momentul controlului nu au fost prezentate documente din care să rezulte dreptul de a conduce autovehicule pe teritoriul României, bărbatul a fost condus la sediul Poliției orașului Corabia, în vederea efectuării unor verificări și stabilirii situației de fapt.

„În timp ce se afla în sediul unității de poliție, bărbatul s-a dezechilibrat și a căzut, suferind un traumatism la nivelul capului, pierzându-și starea de conștiență.

La fața locului a intervenit un echipaj de prim ajutor, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acestuia.

În cauză a fost sesizat procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, care a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmărirea penală fiind efectuată de către procuror”, a transmis IPJ Olt.

Conform concluziilor preliminare ale medicului legist, decesul bărbatului s-ar fi datorat unei insuficiențe cardio-respiratorii acute, consecința unui infarct miocardic acut.