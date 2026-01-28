Prima pagină » Social » Accident mortal de muncă la o firmă din Prahova. Un bărbat a fost lovit în cap de o grindă metalică

Un muncitor de 46 de ani a murit după ce a fost lovit de o grindă metalică la o firmă din localitatea Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Polițiștii fac cercetări.
Cosmin Pirv
28 ian. 2026, 16:15, Social

IPJ Prahova a anunțat că a polițiștii au fost sesizați de reprezentantul unei firme din comuna Ariceștii Rahtivani, cu privire la producerea unui accident de muncă în incinta societății.

La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și polițiști.

În incinta firmei a fost identificat un bărbat de 46 de ani, care prezenta leziuni la nivelul capului.

Medicii au declarat decesul acestuia, iar trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării autopsiei și stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului.

Din primele verificări ale polițiștilor a reieșit că bărbatul, în calitate de angajat al societății, ar fi fost lovit de o grindă metalică, desprinsă din ansamblul unei matrițe.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.

