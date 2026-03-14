Au avut aprobare să tragă, spune Miruță, despre avioanele ridicate vineri după detectarea unor done în apropierea graniței

Ministrul Apărării Radu Miruță spune că avioanele care s-au ridicat vineri după ce au fost detectate ținte aeriene în apropierea graniței cu Ucraina au avut aprobare să tragă.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
14 mart. 2026, 20:26, Social

„Au avut aprobare să tragă, au avut decizie să tragă din partea zonei militare, din partea zonei de conducere a Ministerului Apărării”, a spus Radu Miruță, sâmbătă, la Digi24.

Întrebat dacă unele aparate de zbor au intrat razant în spațiul aerian al României, ministrul Apărării a spus: „E o chestiune extraordinar de fină, pentru că sunt drone care merg cu dedicație pentru porturile ucrainene de la Dunăre și care, pe traiectoria lor, pentru câte o fracțiune de moment, pot să ciupească spațiul aerian românesc. E foarte la limită situația în astfel de cazuri, pentru că durează câteva secunde. Ce s-a întâmplat ieri nu a fost o dronă care a pătruns adânc în teritoriul național și nu a fost doborâtă. Ieri s-au ridicat, de exemplu, de trei ori escadrile de câte două avioane de vânătoare”.

Trei mesaje Ro-Alert au fost emise vineri în județul Tulcea. Acesta avertizau asupra posibilității căderii unor obiecte, după ce au fost detectate ținte în apropierea graniței cu Ucraina.

