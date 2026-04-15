Alertă aeriană în județul Tulcea, după atacuri cu drone în apropierea graniței cu România. Două aeronave F-16 au fost ridicate

Forțele Federației Ruse au atacat, în dimineața zilei de miercuri, 15 aprilie, în mod repetat, obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
15 apr. 2026, 06:50, Social

Ca urmare a detectării unei grupări de drone care evolua în proximitatea spațiului aerian românesc, pe direcția Vâlcove, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis populației la ora 02.37.

În acest context, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în Serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de pregătire pentru tragere.

La câteva ore distanță, un nou grup de drone a fost detectat în evoluție către zona Ismail, situație care a determinat transmiterea unui al doilea mesaj RO-Alert, la ora 05.08.

Autoritățile precizează că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Starea de alertă aeriană a fost ridicată la ora 05.42.

Ministerul Apărării Naționale anunță că forțele sale mențin măsurile de supraveghere și coordonare necesare pentru protejarea populației și a teritoriului României, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune.

