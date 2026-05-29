Presa maghiară: Rusia testează limitele NATO după incidentul cu drone din România. Se va aplica articolul 5?

Publicații maghiare au preluat vineri dimineață știrea despre drona rusească prăbușită în Galați. Subliniază că este vorba despre cel mai grav incident de acest gen împotriva unui stat membru NATO de când Moscova a invadat Ucraina, în urmă cu peste patru ani.

Articolul ridică explicit întrebarea dacă incidentul ar putea declanșa aplicarea articolului 5 din Tratatul NATO. Este clauza de apărare colectivă care prevede că un atac asupra unui membru este considerat atac asupra întregii Alianțe.

România acuză Rusia, NATO condamnă

România a acuzat Rusia de o escaladare gravă și iresponsabilă, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați, rănind două persoane.

Ministerul Apărării a confirmat că două avioane F-16 au decolat din Baza 86 Aeriană de la Fetești. Piloții au primit autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei. România a informat aliații și Secretarul General al NATO și a solicitat transferul accelerat al capabilităților anti-dronă.

Purtătorul de cuvânt al NATO a condamnat comportamentul iresponsabil al Rusiei. A anunțat că Alianța își va consolida apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor. Secretarul general Mark Rutte s-a aflat în contact cu guvernul român în legătură cu incidentul.

Moscova testează limitele NATO

Világgazdaság notează că România și alte state de pe flancul estic al NATO se confruntă cu tot mai multe încălcări ale spațiului aerian de la izbucnirea războiului.

La începutul lunii mai, Estonia a doborât o dronă ucraineană rătăcită. În Lituania oficialii au fost nevoiți să se adăpostească în timpul unei alerte la Vilnius.

Articolul citează și criticile interne la adresa autorităților române, care nu au doborât până acum drone intruse, invocând riscul de escaladare și pericolul pentru populație.

Context european

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a făcut apel în această săptămână la crearea unor sisteme de alertă unificate și la îmbunătățirea coordonării transfrontaliere, după ce mai multe incursiuni în spațiul aerian baltic au scos la iveală deficiențe ale apărării europene.

În Letonia, dezbaterea privind reacția insuficientă la dronele ucrainene a dus recent la prăbușirea coaliției de guvernare.