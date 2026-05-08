Un ministru vrea să demisioneze din cauza unor drone căzute pe teritoriul țării

Ministrul Apărării din Letonia vrea să demisioneze din cauza unor drone căzute pe teritoriul țării. El a spus că își asumă responsabilitatea deoarece dronele nu au fost doborâte.
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Petru Mazilu
08 mai 2026, 17:11
Ministrul Apărării din Letonia, Andris Spruds, a declarat că dronele care au intrat în țară ar fi trebuit să fie distruse, potrivit NEXTA. Militarii au invocat motive de siguranță pentru a refuza interceptarea lor.

Vineri, Spruds și-a recunoscut responsabilitatea și a spus că este pregătit să demisioneze dacă i se va solicita acest lucru de către parlament.

Una dintre drone a lovit rezervorul gol al unei baze petroliere din Rezekne. Resturile altei drone încă sunt căutate.

Informații neconfirmate oficial arată că până la cinci drone ar fi putut intra în spațiul aerian al Letoniei. Unele surse vorbesc despre drone rusești, dar nu este exclusă nici varianta dronelor ucrainene deviate cu mijloace electronice de către ruși către țările baltice.

Autoritățile din Ucraina au anunțat că vor prezenta scuze publice Letoniei dacă se confirmă că este vorba despre drone ucrainene.

Ucraina a oferit asistență Letoniei pentru întărirea apărării împotriva dronelor.

