Ciucu, atac la artiștii promovați prin postere ilegale în Capitală: Ar trebui să îi încerce un sentiment de jenă

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, declară război firmelor care lipesc ilegal afișe în Capitală și le spune artiștilor promovați astfel că „ar trebui să îi încerce un sentiment de jenă”.
Foto: Facebook/Ciprian Ciucu
Cosmin Pirv
14 mart. 2026, 16:32, Social

Ciprian Ciucu susține că alături de grafitty, afișajul ilegal cu postere este o boală oribilă care sluțeste Bucureștiul și pe care nu a trat-o nimeni.

„Am dispus poliției locale să identifice toate firmele care, în mod organizat, vandalizează orașul și să le facă plângeri penale pentru vandalism patronilor și administratorilor acestor societăți. Am dispus instituțiilor care au stâlpi (STB, iluminat, străzi) să acționeze in justiție aceste companii care paraziteazā spațiul public pentru a-și recupera toate costurile cu curățirea. Este mai scump să cureți un afiş decat să il pui”, a scris sâmbătă primarul general pe rețelele de socializare.

El spune că și judecătorii la care ajung astfel de cazuri de vandalizări sunt parte a problemei: „Peste 99% din cazurile de vandalizare se soluționează cu un mare nimic. Pentru ei nu e o problemă că orașul arată în halul în care arată și că ne va costa zeci de milioane să ne curațăm clădirile de grafitty”.

El dă și exemplul unor elemente care au fost curățate și care într-o singură noapte au fost acoperite de noi postere.

„Declar război pe toate fronturile acestor firme-parazit. Iar pe artiștii care se lasă promovați în acest mod necivilizat, prin vandalism, ar trebui să îi încerce un sentimemt de jenă. Fac apel la artiṣti să nu mai accepte acest tip de promovare! Și dumneavoastră traiți în acest oraș! Este Capitala României și este rușinos! Fenomenul este generalizat”, a adăugat Ciprian Ciucu.

