Prima pagină » Social » Avocat din Baroul București, trimis în judecată după ce a intrat fără drept în sediul ANAF

Avocat din Baroul București, trimis în judecată după ce a intrat fără drept în sediul ANAF

Un avocat din Baroul București a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, fiind acuzat că a intrat fără drept în biroul directorului general al Direcției Regionale a Finanțelor Publice București și a refuzat să părăsească instituția.
Avocat din Baroul București, trimis în judecată după ce a intrat fără drept în sediul ANAF
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
11 mai 2026, 13:12, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat că procurorii au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a avocatului, pentru infracțiunea de violarea sediului profesional.

Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc pe 18 iunie 2025, în intervalul 11:25 – 11:52, când inculpatul ar fi pătruns în sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București „sub falsul pretext că ar avea o audiență la un funcționar public din cadrul instituției”.

Procurorii susțin că avocatul a intrat „fără drept” într-o zonă nedestinată publicului, respectiv în biroul directorului general, unde avea loc o ședință privind executarea unei dispoziții de confiscare dispusă printr-o hotărâre penală definitivă.

Avocatul ar fi urmărit să perturbe lucrările ședinței, iar ulterior ar fi refuzat în repetate rânduri să părăsească atât biroul, cât și sediul instituției, în ciuda solicitărilor formulate de persoanele îndreptățite, inclusiv de directorul general al instituției.

De asemenea, a fost sesizată Curtea de Apel București.

Recomandarea video

Bombe în coșurile de fum: Cum au neutralizat avioanele Super Hornet petrolierele iraniene
G4Media
Gheorghe Piperea îl acuză pe Bolojan de comportament nazist, după emiterea ordonanței de urgență în mod ilegal
Gandul
Singurul concurent de la care Marian Godină nu și-a luat rămas bun, după eliminarea de la Survivor de azi-noapte
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Secretele marmurei interzise de Ceaușescu și stema de 3,5 tone! Am vizitat Senatul României: buncărul pentru 300 de persoane și liniile de metrou fantomă
Libertatea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să facă infarct. Actorul părea într-o formă excelentă
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor