Avocat din Baroul București, trimis în judecată după ce a intrat fără drept în sediul ANAF

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat că procurorii au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a avocatului, pentru infracțiunea de violarea sediului profesional.

Potrivit anchetatorilor, incidentul ar fi avut loc pe 18 iunie 2025, în intervalul 11:25 – 11:52, când inculpatul ar fi pătruns în sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București „sub falsul pretext că ar avea o audiență la un funcționar public din cadrul instituției”.

Procurorii susțin că avocatul a intrat „fără drept” într-o zonă nedestinată publicului, respectiv în biroul directorului general, unde avea loc o ședință privind executarea unei dispoziții de confiscare dispusă printr-o hotărâre penală definitivă.

Avocatul ar fi urmărit să perturbe lucrările ședinței, iar ulterior ar fi refuzat în repetate rânduri să părăsească atât biroul, cât și sediul instituției, în ciuda solicitărilor formulate de persoanele îndreptățite, inclusiv de directorul general al instituției.

De asemenea, a fost sesizată Curtea de Apel București.