Întrerupere temporară a aplicației e-Tarifare. Când va fi restricționat accesul

CNAIR a emis o avertizare pentru utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi, referitoare la faptul că, luni, aplicația e-Tarifare va fi restricționată temporar, cu aproximație între orele 00:00–00:30 AM.

Aplicația va fi temporar închisă, în scopul actualizării unor funcționalități.

În intervalul orar, vor fi întrerupte comunicațiile de date, a mai transmis instituția.

Întreruperea comunicațiilor de date în Agențiile de Control și Încasare, din punctele de trecere a frontierei, pot afecta fluența traficului, iar CNAIR face apel la înțelegere din partea șoferilor, respectiv operatorilor de transport internațional de marfă.