Directorul CNAIR: Peste 500 de kilometri de drumuri de mare viteză, în mandatul meu

Șeful CNAIR, Cristian Pistol, a făcut, într-o postare pe Facebook, un scurt bilanț al activității în fruntea companiei. El precizeză, cu mândrie că în timpul mandatului său au fost deschiși circulației peste 500 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres.
„Peste 500 de kilometri de drumuri de mare viteză. Autostrăzi. Drumuri expres. Deschise circulației. În mandatul meu”.
Cristian Pistol spune că atunci când a preluat conducerea CNAIR, a găsit un PNRR negociat de alții, cu termene pe care nimeni nu le credea posibile. El susține că indiferent de situațiile grele din țară sau de la graniță, în România s-au construit șosele.
„Am semnat contractele, am obținut banii, am plătit constructorii înainte de termen — și am livrat.
Pe A7, UMB este mobilizat pe toate loturile, cu tot personalul disponibil, lucrând inclusiv în regim de trei schimburi. Nu în rapoarte. Pe teren. Criză economică? Am construit. Război la graniță? Am construit. Prețuri explozive la materiale? Am construit. Birocrație sufocantă? Am construit. 31 de ani a așteptat România o astfel de evoluție. Eu nu am mai așteptat”, a mai scris Cristian Pistol.