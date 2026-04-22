Sistemul de emitere a rovinietei a picat câteva ore din cauza unor fluctuații de tensiune

Potrivit companiei, întreruperea a afectat toate platformele prin care puteau fi achiziționate rovinieta și peajul, inclusiv serviciile prin SMS, platformele online și punctele de vânzare din benzinării.

Problemele au fost remediate, iar sistemul a fost repus în funcțiune.

CNAIR precizează că șoferii care nu au putut achiziționa rovinieta în intervalul în care sistemul a fost indisponibil o pot face până la finalul zilei de miercuri, ora 23:59, pentru a evita sancțiunile.

În cazul peajului (tariful de tranzitare a podurilor dunărene), achiziția poate fi făcută până cel târziu joi, ora 23:59.