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Taxa de pod la Giurgiu-Ruse se va putea plăti electronic din 15 iunie

Sistemul informatic eTarifGiurgiuPod, care permite plata electronică a taxei de trecere pe Podul Giurgiu-Ruse, a fost recepționat și urmează să devină operațional începând din 15 iunie. Inițiativa urmărește fluidizarea traficului și creșterea capacității de procesare a vehiculelor.
Taxa de pod la Giurgiu-Ruse se va putea plăti electronic din 15 iunie
Sursa foto: Mediafax Foto/Marian Ilie
Radu Mocanu
04 iun. 2026, 16:35, Economic
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Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, a anunțat că sistemul informatic eTarifGiurgiuPod este pregătit pentru punerea în funcțiune. Potrivit acestuia, sistemul va deveni operațional la data de 15 iunie 2026, după publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului de ministru. 

Cum va funcționa sistemul?

Sistemul eTarifGiurgiuPod (eTGP) reprezintă o soluție modernă de management al taxei de trecere a podului peste Dunăre pe sensul Giurgiu-Ruse, bazată pe o configurație cu două benzi dedicate în regim de preplată, integrată cu o platformă informatică disponibilă atât WEB, cât și prin aplicație mobilă”, explică Pistol printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

La momentul traversării prin benzile dedicate eTGP din cadrul Agenției de Control și Încasare Giurgiu, sistemul verifică automat existența unei plăți efectuate cu minimum 3 minute anterior accesului în zona de control, asigurând astfel deschiderea instantanee a barierei în regim de flux rapid”, continuă oficialul. 

În prima etapă, sistemul va fi disponibil doar pentru autoturisme, urmând ca ulterior să fie extins și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv pentru transportul de marfă de mare tonaj. 

Pistol susține că acest demers va contribui la fluidizarea traficului în zona de taxare, la creșterea capacității de procesare a vehiculelor și la reducerea intervenției umane în procesul de încasare. 

Sistemul eTarifGiurgiuPod contribuie la digitalizarea și eficientizarea proceselor de colectare a tarifelor de trecere, aliniindu-se standardelor moderne de mobilitate și infrastructură inteligentă”, conchide directorul CNAIR. 

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