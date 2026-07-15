Pistol, despre Cosma: A câștigat eroic o bătălie cu un pericol care nu a existat

„În 2019, CNAIR avea 6.916 salariați. Astăzi are 6.921. Cinci oameni în plus în șase ani — timp în care rețeaua de autostrăzi și drumuri expres pe care o administrez a crescut cu peste 564 de kilometri. (…) La resursele actuale, compania este subdimensionată, iar responsabilitatea pentru consecințe nu o voi purta eu, ci aceia care au blocat angajarea oamenilor”, a afirmat Pistol.

Pistol susține că oficialul de la Transporturi prezintă o situație falsă și afirmă că CNAIR nu a solicitat posturi noi, ci ocuparea unor posturi deja existente și vacante.

„Ce am cerut, negru pe alb: deblocarea a 518 posturi DEJA EXISTENTE și vacante în organigramă. Niciun post nou! Nu o organigramă extinsă! 392 dintre ele — 75,7% — sunt în teritoriu, la secții și districte de drumuri, exact acolo unde însuși secretarul de stat scria că «e nevoie reală de oameni»”, a declarat șeful CNAIR.

Directorul CNAIR contestă și afirmația potrivit căreia ministerul ar fi împiedicat 500 de angajări.

„Aprobarea bugetului nu permite prin ea însăși nicio angajare — pentru ocuparea posturilor e nevoie de memorandum aprobat în Guvern. Mai mult: bugetul CNAIR nici măcar nu este încă în vigoare. (…) Domnul secretar de stat sărbătorește public un buget care nu există juridic”, a spus acesta.

Pistol susține că efectele deciziei pot fi resimțite inclusiv în implementarea sistemului TollRo, prin care România trebuie să introducă taxarea la kilometru a transportului greu de marfă, reformă asumată prin PNRR.

Bugetul CNAIR, „blocat luni de zile”

„Dintre posturile blocate odată cu bugetul, 126 erau destinate direct operării TollRo. Un sistem național de taxare nu se operează singur și nu se operează cu oameni angajați în septembrie. Dacă la 1 octombrie TollRo nu funcționează, România ratează încă o reformă PNRR”, a avertizat directorul CNAIR.

El a mai acuzat Ministerul Transporturilor că a întârziat aprobarea bugetului companiei, susținând că CNAIR funcționează de luni de zile „în regim de avarie”.

„Bugetul CNAIR a fost ținut blocat luni de zile. (…) Lucrări amânate, intervenții întârziate, priorități tăiate. (…) Milioanele de români care și-au plătit rovinieta la zi anul acesta au primit înapoi mai puțin decât li se datora. Nu din cauza CNAIR”, a afirmat Pistol.

Reacție vine după ce secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a transmis, marți că ministerul a respins o primă variantă a bugetului CNAIR: „Acum câteva săptămâni, directorul CNAIR Cristian Pistol a venit cu un buget care sfida bunul simț și respectul pentru banul public. Peste 500 de noi angajări și zeci de milioane de lei în plus cu salariile. L-am respins!”, a afirmat Cosma. El a precizat că, după refacerea documentului, compania a renunțat la posturile respective, iar rezultatul a fost reprezentat de „economii de peste 75 de milioane de lei, dintre care peste 56 de milioane de lei doar din cheltuielile salariale”. Secretarul de stat a mai susținut că ministerul nu s-a opus angajărilor în teritoriu acolo unde există necesități reale, însă „alegerea de a elimina toate aceste posturi a aparținut domnului Pistol”.