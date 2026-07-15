Industria auto organizează frecvent test drive-uri pentru jurnaliști, însă puține dintre ele sunt construite în jurul unei idei. Pentru lansarea noului Audi Q6 e-tron, Audi Netherlands a ales un concept diferit, intitulat How Perception Shapes the Journey, un road trip de două zile prin Olanda în care accentul nu a fost pus doar pe performanțele tehnice ale mașinii, ci pe modul în care tehnologia influențează experiența de la volan. Traseul a pornit din Amsterdam și a continuat prin Noordwijk și Cadzand, pentru ca în cea de-a doua zi să includă Rotterdam și Museum Voorlinden, înainte de întoarcerea în capitala olandeză. Pe parcurs au fost programate opriri la restaurante locale și momente dedicate prezentării tehnologiilor noului model, însă cea mai mare parte a timpului a fost petrecută exact acolo unde Audi și-a dorit: în mașină.

A fost, fără îndoială, un program intens. Cele două zile au însemnat multe ore petrecute la volan, iar temperaturile ridicate și traficul către litoralul olandez au făcut ca timpul petrecut în mașină să fie chiar mai mare decât era planificat inițial. Paradoxal, tocmai aceste condiții au reprezentat unul dintre cele mai bune teste pentru Q6 e-tron. În locul unui traseu perfect, fără aglomerație, mașina a fost pusă într-un context apropiat de utilizarea de zi cu zi.

În cadrul prezentării oficiale, reprezentanții Audi au explicat și importanța strategică a modelului pentru marcă. Q6 e-tron este produs la uzina din Ingolstadt, sediul central al Audi AG, și reprezintă unul dintre modelele-cheie în tranziția companiei către mobilitatea electrică. Oficialii au precizat că, în Olanda, aproape 90% din vânzările Audi sunt așteptate să fie reprezentate de modele electrice începând de anul viitor, iar Q6 e-tron va avea un rol central în atingerea acestui obiectiv. De la lansarea modelului, pe piața olandeză au fost deja livrate aproape 5.000 de exemplare, iar constructorul continuă să aducă îmbunătățiri odată cu fiecare nou an de fabricație, pe baza feedbackului primit din piață.

Iar primul lucru care se remarcă este senzația de fluiditate. Q6 e-tron este una dintre acele mașini care nu încearcă să impresioneze prin accelerații spectaculoase la fiecare apăsare a pedalei, ci prin felul în care livrează întreaga experiență de condus. Totul pare extrem de lin. Direcția, accelerația, suspensia și modul în care răspunde comenzilor creează impresia unei mașini foarte ușor de condus, indiferent dacă te afli pe autostradă, în trafic urban sau pe drumurile de coastă.

Senzația aceasta este susținută și de noua platformă Premium Platform Electric (PPE), dezvoltată împreună cu Porsche. Este o arhitectură dedicată exclusiv modelelor electrice premium și reprezintă baza noii generații de automobile electrice Audi. Platforma permite o distribuție echilibrată a greutății, un centru de greutate coborât și o rigiditate ridicată a caroseriei, toate acestea contribuind la stabilitatea și rafinamentul pe care le simți încă din primii kilometri. Chiar dacă vorbim despre un SUV de dimensiuni generoase, mașina nu transmite niciun moment senzația că este greoaie. Din contră, reacționează natural și inspiră încredere atât în oraș, cât și pe autostradă.

La acest lucru contribuie și sistemul de propulsie electrică. Livrarea cuplului este instantanee, însă Audi a calibrat accelerația astfel încât să fie progresivă și foarte ușor de controlat. Rezultatul este o experiență de condus relaxată, fără smucituri sau reacții bruște. Inclusiv în traficul aglomerat din apropierea litoralului olandez, unde opririle și pornirile au fost frecvente, mașina și-a păstrat același comportament rafinat și previzibil.

În orele petrecute în trafic, confortul a devenit probabil cea mai importantă calitate. Habitaclul este foarte bine izolat fonic, poziția la volan este relaxată, iar scaunele rămân confortabile chiar și după multe ore de condus. Este genul de automobil în care nu simți că timpul petrecut în trafic devine obositor la fel de repede cum se întâmplă în alte modele. Chiar dacă temperaturile de afară au fost ridicate și mare parte din drum s-a desfășurat în coloană, atmosfera din interior a rămas una relaxantă.

Spațiul este un alt punct forte. Portbagajul din spate este generos, iar în cazul nostru trei trollere au încăput fără niciun efort, rămânând suficient loc pentru alte bagaje. În partea din față există și un compartiment suplimentar de depozitare, suficient pentru cablul de încărcare, un rucsac sau o geantă de cumpărături. Pentru un eveniment de două zile, în care am avut atât bagaje, cât și echipamente foto și video, spațiul s-a dovedit mai mult decât suficient. Inclusiv locurile din spate oferă suficient spațiu pentru pasageri, ceea ce transformă Q6 e-tron într-un SUV potrivit atât pentru utilizarea zilnică, cât și pentru călătorii lungi.

Audi a insistat în prezentarea oficială asupra tehnologiei, iar după două zile la volan devine clar de ce. Sistemele de asistență sunt numeroase, însă ceea ce le diferențiază este modul discret în care funcționează. Intervin atunci când este nevoie, fără să devină intruzive.

Asistența la menținerea benzii corectează discret traiectoria atunci când mașina se apropie de marcaj, avertizările privind limita de viteză sunt ușor de observat, iar sistemele de navigație sunt afișate atât pe ecranul central, cât și în Head-Up Display.

Funcția care mi s-a părut cea mai utilă este însă cea din Head-Up Display care indică exact banda pe care trebuie să te încadrezi înaintea unui viraj sau a unei ieșiri de pe autostradă. În loc să îți muți constant privirea între șosea și ecranul central, informația apare direct în câmpul vizual și reduce considerabil stresul condusului într-o zonă necunoscută. După câteva ore de utilizare, devine una dintre acele funcții de care îți dai seama că îți va lipsi atunci când te urci într-o mașină care nu o are.

Audi a pus accent și pe integrarea tehnologiei într-un mod cât mai puțin intruziv. Pe lângă sistemul de menținere a benzii și avertizarea privind limitele de viteză, mașina utilizează informații colectate în timp real din trafic prin sistemul de tip swarm data, care permite schimbul de informații între vehicule. Astfel, șoferul poate primi avertizări despre accidente sau alte incidente aflate mai departe pe traseu, contribuind la o experiență de condus mai sigură și mai relaxată.

Interiorul păstrează direcția minimalistă pe care Audi o urmează în ultimii ani, însă fără să sacrifice ergonomia. Materialele transmit senzația de calitate, ecranele sunt integrate natural în bord, iar întregul habitaclu reușește să combine designul premium cu funcționalitatea.

Habitaclul este dominat de noul concept Audi Digital Stage, care reunește instrumentarul digital și ecranul central curbat într-o singură zonă orientată către șofer. În premieră pentru acest segment, pasagerul din dreapta poate beneficia de propriul display, utilizabil pentru conținut multimedia, fără ca șoferul să fie distras, datorită unui filtru special de vizibilitate. Tot aici se regăsesc iluminarea ambientală configurabilă și experiențele digitale personalizabile, care modifică atmosfera din habitaclu în funcție de stilul de condus sau chiar de muzica ascultată. Este unul dintre acele detalii care poate părea opțional la prima vedere, dar care contribuie la senzația că te afli într-un produs construit în jurul experienței utilizatorului.

Un alt element asupra căruia Audi a insistat este sistemul de iluminare. Stopurile digitale OLED nu reprezintă doar un artificiu de design, ci au și un rol funcțional. În anumite situații, acestea pot afișa simboluri luminoase pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic, în timp ce semnătura luminoasă poate fi personalizată, consolidând identitatea vizuală a modelului.

Din punct de vedere tehnic, Audi Q6 e-tron promite o autonomie de până la aproximativ 650 de kilometri (WLTP), în funcție de versiune, și utilizează o arhitectură electrică de 800 V, care permite încărcarea bateriei de la 10% la 80% în puțin peste 20 de minute la o stație de încărcare rapidă. Sunt cifre care îl plasează în segmentul premium al SUV-urilor electrice și care îl transformă într-un model gândit nu doar pentru deplasările zilnice, ci și pentru călătorii pe distanțe lungi.

Rămâne însă întrebarea firească pentru piața din România. Q6 e-tron este un SUV premium, iar prețul îl poziționează într-un segment destinat unui public restrâns. În plus, deși infrastructura de încărcare se dezvoltă constant, aceasta nu este încă la nivelul unor piețe precum Olanda, unde mobilitatea electrică beneficiază de o rețea matură și de un ecosistem construit în jurul acestui tip de automobile. Din acest motiv, experiența unui proprietar român poate fi diferită față de cea din Europa de Vest, iar decizia de achiziție va depinde nu doar de mașină, ci și de modul în care aceasta se integrează în stilul de viață al fiecărui utilizator.

La finalul celor două zile am rămas cu impresia că Audi nu și-a propus doar să lanseze un nou model electric, ci să demonstreze cum poate fi redefinită experiența de condus. Road trip-ul prin Olanda a fost solicitant, cu multe ore petrecute în mașină, trafic intens și temperaturi ridicate, însă tocmai aceste condiții au evidențiat punctele forte ale lui Q6 e-tron. Este un automobil care pune accent pe confort, rafinament și tehnologie utilă, nu doar spectaculoasă. Iar după sute de kilometri parcurși, concluzia este simplă: Audi Q6 e-tron este genul de SUV care nu încearcă să impresioneze prin excese, ci prin modul în care face fiecare drum mai ușor și mai confortabil. Într-o piață în care producătorii pun din ce în ce mai mult accent pe tehnologie, Audi pare să fi găsit un echilibru între inovație și utilizarea ei în viața de zi cu zi, iar acesta este, probabil, cel mai mare atu al noului Q6 e-tron.