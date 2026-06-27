Egiptul pe care tot mai mulți români îl aleg pentru vacanță. Resortul uriaș din Sharm el-Sheikh unde hotelul devine destinația, iar vacanța se mută între plajă, restaurante, spectacole și Marea Roșie

Sharm el-Sheikh, orașul unde deșertul întâlnește Marea Roșie

Sharm el-Sheikh este o stațiune construită aproape integral pentru turism, în sudul Peninsulei Sinai, pe malul Mării Roșii. Dintr-un fost sat pescăresc și punct strategic, orașul a devenit una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Egipt, cunoscută pentru recifele de corali, apa limpede, clima prietenoasă și resorturile all inclusive.

Drumul de la aeroport până la Rixos Radamis durează aproximativ 15 minute. Prima impresie este cea a unei stațiuni gândite amplu: șosele largi, spații verzi, trafic redus, iluminat bun și o infrastructură construită special pentru fluxuri mari de turiști.

Într-un context regional complicat, Sharm el-Sheikh rămâne o destinație turistică bine delimitată și controlată, în care activitatea turistică se desfășoară normal și fără perturbări.

Rixos Radamis, un oraș în oraș

Rixos Radamis impresionează în primul rând prin dimensiuni. Resortul se întinde pe aproximativ 900.000 de metri pătrați, are 1.642 de camere și suite și funcționează ca un complex de vacanță în sine, cu restaurante, piscine, plajă, spa, zone pentru copii, terenuri de sport, scene pentru spectacole și un râu artificial cu gondole.

Complexul este atât de mare încât deplasarea se face adesea cu mașinuțe electrice de golf, care circulă permanent între clădiri, restaurante, recepții, plajă și zonele de activități.

Totul este aerisit, luminos și bine întreținut: gazon impecabil, palmieri, flori exotice, alei largi, clădiri moderne și multă apă, fie că vorbim despre piscine, cascade sau râul artificial.

Premium Ultra All Inclusive, conceptul care definește experiența

Conceptul Premium Ultra All Inclusive este unul dintre elementele care definesc experiența Rixos. Înseamnă restaurante principale, restaurante à la carte, gustări, băuturi, minibar inclus, chioșcuri cu înghețată, cafea, zone de snack pe plajă și o ofertă disponibilă aproape permanent.

Pe durata șederii, varietatea a fost unul dintre cele mai mari avantaje. Nu a existat senzația de repetitivitate pe care o poți întâlni uneori în resorturile all inclusive.

Mesele au fost diferite de la o zi la alta, iar opțiunile au acoperit de la preparate internaționale și bucătărie orientală până la seafood, BBQ, italian, asiatic, mexican sau indian.

Restaurantele, una dintre marile surprize ale resortului

Rixos Radamis are 3 restaurante principale și 13 restaurante à la carte, cu specificuri diferite: italian, mexican, indian, asiatic, BBQ și multe altele.

Printre experiențele culinare memorabile se numără Salt, restaurantul de seafood, și The Mangal, unde carnea este pregătită pe grătar lângă masă.

La restaurantele principale nu este nevoie de rezervare, iar servirea se face în regim all inclusive. Pentru restaurantele à la carte, rezervarea se face prin recepție sau aplicație.

Acest sistem aduce un plus clar experienței, pentru că fiecare seară poate avea altă atmosferă: una cu pește și fructe de mare, alta cu BBQ, alta cu preparate asiatice sau cu bucătărie indiană.

Rixos Premium Seagate și Rixos Sharm El Sheikh Adults Only

Experiența nu s-a limitat la Rixos Radamis. În cadrul press trip-ului au fost vizitate și Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh Adults Only și Swissôtel Sharm El Sheikh.

Rixos Premium Seagate este un resort orientat spre familii, cu 938 de camere și suite, concept Ultra All Inclusive, 10 restaurante à la carte, Rixy Kids Club, Aquaventure Park cu 23 de tobogane, wave pool și acces la un recif de corali.

Rixos Sharm El Sheikh Adults Only 18+ propune o atmosferă diferită: mai liniștită, mai elegantă, dedicată exclusiv adulților. Are 615 camere și suite, 8 restaurante à la carte, sunset parties, DJ performances, zone de relaxare, plajă, cabane private și un ritm potrivit pentru cupluri sau turiști care caută o vacanță fără agitația specifică familiilor cu copii.

Un resort prietenos cu familiile

Pentru familiile cu copii, Rixos Radamis este construit ca un paradis al activităților. Rixy Kids Town nu este doar un club pentru copii, ci un orășel tematic în care cei mici pot participa la activități, jocuri, ateliere și spectacole.

Copiii au propriile zone de distracție, piscine, restaurant și un aquapark cu 29 de tobogane.

Această organizare schimbă complet dinamica unei vacanțe de familie. Părinții nu mai simt că trebuie să inventeze permanent activități, iar copiii au un program gândit pentru vârsta și energia lor.

În același timp, resortul rămâne suficient de mare și aerisit încât să nu devină obositor nici atunci când este ocupat.

Și o zonă adults-only pentru cei care vor liniște

Unul dintre avantajele portofoliului Rixos din Sharm el-Sheikh este faptul că oferă experiențe diferite pentru tipuri diferite de turiști.

Dacă Rixos Radamis și Rixos Premium Seagate sunt ideale pentru familii, Rixos Sharm El Sheikh Adults Only oferă o alternativă dedicată exclusiv adulților.

În plus, în cadrul Rixos Radamis este prevăzută dezvoltarea unei zone adults-only, ceea ce va permite turiștilor să se bucure de infrastructura mare a resortului, dar să se retragă, atunci când vor, într-un spațiu mai liniștit.

Club Privé, partea ultra-luxury a experienței

Pentru cei care caută intimitate totală, Club Privé by Rixos Sharm El Sheikh este nivelul superior al experienței.

Include 26 de vile private cu vedere la mare, piscină și grădină proprie, servicii dedicate de majordom, transfer privat de la și la aeroport, restaurant exclusiv Club House, plajă privată cu recif de corali și rezervări garantate la restaurantele à la carte.

Este genul de produs turistic gândit pentru oaspeți care vor exclusivitate, dar nu vor să renunțe la accesul la facilitățile mari ale complexului Rixos Radamis.

Spectacole, concerte și seri care schimbă ritmul vacanței

Entertainmentul este una dintre semnăturile Rixos. În program au fost incluse seri precum Premium Gala Show, Moulin Rouge Show, sunset party și cine tematice.

Nu vorbim despre spectacole improvizate de hotel, ci despre producții cu scene mari, lumini, sunet profesionist, ecrane, coregrafii, acrobații și zeci de artiști.

Rixos Radamis a găzduit, de-a lungul timpului, evenimente cu artiști internaționali. În materialele consultate sunt menționate nume precum Jennifer Lopez, Lara Fabian, Enrique Iglesias și INNA, ceea ce arată ambiția resortului de a transforma seara într-o experiență de nivel mare, nu doar într-un program de divertisment pentru turiști.

Sport, mișcare și volei pe plajă la nivel internațional

Rixos Radamis nu este doar despre relaxare. În resort există terenuri de tenis, padel, fotbal, baschet, teqball, ping-pong, volei pe plajă, zone de fitness și antrenamente în aer liber.

Sportul este parte din infrastructura zilnică a resortului, nu doar o activitate opțională.

În plus, resorturile Rixos din Sharm el-Sheikh au fost asociate și cu evenimente sportive internaționale, inclusiv competiții de volei pe plajă.

Astfel, brandul își construiește imaginea nu doar în zona de vacanțe all inclusive, ci și în cea de evenimente sportive și entertainment de mari dimensiuni.

Gondola, cabana și micile momente memorabile

Printre experiențele care au dat personalitate sejurului s-au numărat cabana și plimbarea cu gondola.

Rixos Radamis are un râu artificial pe care circulă gondole electrice, iar seara, când luminile se aprind, traseul capătă un aer romantic, cu arcade decorative, apă, cascade și reflexii.

Pe plajă, cabanele private adaugă un nivel suplimentar de confort: canapele, mese, spațiu propriu și, în unele cazuri, jacuzzi. Sunt detalii care transformă o zi obișnuită la mare într-o experiență mai personală și mai relaxată.

Marea Roșie, snorkeling și scufundări

Unul dintre marile motive pentru care turiștii aleg Sharm el-Sheikh este Marea Roșie. Apa este limpede, caldă, iar recifele de corali ajung în unele locuri foarte aproape de mal.

În zona Rixos, accesul în apă se poate face și de pe ponton, iar peștii și coralii pot fi observați chiar de la suprafață.

Pentru o experiență mai amplă, una dintre cele mai recomandate excursii este cea în Parcul Național Ras Muhammad, una dintre cele mai spectaculoase zone marine din apropiere.

Excursiile includ, de obicei, opriri pentru snorkeling, prânz și băuturi, iar cei care vor scufundări pot plăti suplimentar pentru această experiență.

Safari cu ATV-ul în deșertul Sinai

Sharm el-Sheikh nu înseamnă doar plajă și resorturi. La doar câțiva kilometri începe deșertul Sinaiului, cu un relief diferit de imaginea clasică a Saharei: zone pietroase, munți stâncoși, platouri, văi și porțiuni nisipoase.

Un safari cu ATV-ul este una dintre cele mai populare experiențe în afara resortului.

Tururile includ adesea opriri în tabere beduine, ceai, plimbări cu cămila, apusuri spectaculoase și, în unele variante, cină și observații astronomice. În materialele consultate, o astfel de excursie este estimată la aproximativ 25 de dolari.

Old Market, Moscheea Al Sahaba și biserica ortodoxă coptă

Pentru câteva ore în afara resortului, Old Market este una dintre cele mai bune opțiuni. Aici, Sharm el-Sheikh arată o față mai locală: bazaruri, suveniruri, parfumuri, condimente, terase și comercianți care transformă negocierea într-o parte a experienței.

În apropiere se află Moscheea Al Sahaba, una dintre cele mai fotografiate clădiri ale orașului, cu două minarete de aproximativ 76 de metri, cupole și o arhitectură spectaculoasă.

Merită vizitată și biserica ortodoxă coptă Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Mina, impresionantă prin dimensiuni, picturi și atmosferă.

Împreună cu Moscheea Al Sahaba și Moscheea Al Mustafa, aceasta arată latura culturală și religioasă a unei stațiuni pe care mulți turiști o asociază, în primul rând, cu plaja și divingul.

Swissôtel Sharm El Sheikh, varianta urbană din Naama Bay

Swissôtel Sharm El Sheikh completează portofoliul Rixos din zonă cu o atmosferă diferită.

Situat în Naama Bay, are 590 de camere și suite, concept Ultra All Inclusive, plajă privată, aquapark cu 13 tobogane, Sky Lounge, Pürovel Spa & Wellness și Chocolate Atelier.

Este o opțiune potrivită pentru turiștii care vor să fie mai aproape de zona centrală a stațiunii, dar să păstreze confortul unui resort premium.

De ce aleg tot mai mulți români Sharm el-Sheikh

Sharm el-Sheikh devine tot mai populară printre turiștii români, mai ales datorită raportului bun între preț, servicii, climă și accesibilitate.

Join UP! România a comunicat o creștere importantă a numărului de pasageri spre Egipt: peste 10.000 în 2023, peste 24.000 în 2024 și peste 62.000 în 2025, cu o estimare de aproximativ 85.000 de turiști români pentru sezonul de vară 2026.

În cazul Sharm el-Sheikh, cifrele arată aceeași tendință: peste 6.000 de turiști în 2023, 13.000 în 2024 și 31.000 în 2025.

Zborurile charter din mai multe orașe din România fac destinația mai accesibilă, inclusiv pentru turiștii care nu vor să plece neapărat din București.

Join UP! România, turoperatorul care a inclus Sharm el-Sheikh în portofoliul său

Experiența din Sharm el-Sheikh a avut loc la invitația Join UP! România, agenție prezentă și pe piața locală.

Turoperatorul a inclus Egiptul în portofoliul său de destinații și promovează Sharm el-Sheikh ca una dintre opțiunile importante pentru turiștii români care caută o vacanță la soare, cu resorturi all inclusive, servicii premium și zboruri charter directe.

Join UP! România nu propune doar Egiptul. În portofoliul agenției se regăsesc și alte destinații de vacanță căutate de români, precum Turcia, Grecia, Spania, Cipru, Tunisia și Muntenegru.

Pentru Egipt, compania a dezvoltat programe charter din mai multe orașe din România, ceea ce face ca destinații precum Sharm el-Sheikh să fie mai ușor accesibile nu doar pentru turiștii din București, ci și pentru cei din Cluj-Napoca, Oradea, Târgu Mureș, Timișoara sau alte orașe.

Creșterea interesului pentru Egipt se vede și în cifrele comunicate de companie: Join UP! România a transportat peste 10.000 de pasageri spre Egipt în 2023, peste 24.000 în 2024 și peste 62.000 în 2025, iar pentru vara anului 2026 estimează aproximativ 85.000 de turiști români către această destinație.

În cazul stațiunii Sharm el-Sheikh, evoluția este la fel de vizibilă: peste 6.000 de turiști în 2023, 13.000 în 2024 și 31.000 în 2025.