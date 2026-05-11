De ce să alegi Marea Roșie pentru vacanță și ce stațiuni sunt în top (P)

În acest ghid vei descoperi informații clare despre stațiuni, activități, perioade potrivite pentru călătorie și detalii logistice care te ajută să iei o decizie informată.

De ce merită să alegi Marea Roșie ca destinație de vacanță?

Marea Roșie se află între nord-estul Africii și Peninsula Arabică. Dacă vrei să înțelegi mai bine poziționarea și caracteristicile sale geografice, poți consulta pagina dedicată despre Red Sea. Pentru turiștii din România, Egiptul oferă acces direct prin aeroporturile din Hurghada, Sharm El Sheikh și Marsa Alam.

Iată motivele pentru care mulți români aleg această destinație:

Climat stabil aproape tot anul. Din martie până în iunie și din septembrie până în noiembrie te bucuri de temperaturi între 25–32°C, potrivite pentru plajă și excursii. Iarna, aerul are în medie 20–25°C, iar apa mării rareori scade sub 21°C.

Vizibilitate excelentă sub apă. În majoritatea cazurilor, vezi la peste 20–30 de metri adâncime. Poți face snorkeling direct de pe pontonul hotelului.

Acces facil din România. Zborul durează aproximativ 3–4 ore, iar pachetele charter includ de regulă transfer aeroport–hotel.

Resorturi bine organizate. Conceptul all-inclusive acoperă mesele, băuturile și o parte dintre activități, ceea ce îți oferă control asupra cheltuielilor.

Dacă analizezi mai detaliat argumentele, poți citi și articolul despre de ce să alegi Marea Roșie pentru vacanță, unde găsești explicații legate de biodiversitate și condiții naturale.

Pentru mulți turiști, o vacanță în Egipt la Marea Roșie înseamnă echilibru între relaxare și explorare, fără drumuri lungi sau organizare complicată.

Stațiuni de top la Marea Roșie

Fiecare stațiune are o atmosferă distinctă. Alege în funcție de compania cu care călătorești și de tipul de experiență dorit.

Hurghada – potrivită pentru familii și grupuri

Hurghada oferă plaje întinse, cu intrare lină în apă în multe zone, ceea ce ajută familiile cu copii. Găsești hoteluri cu aquapark, camere family și programe de animație.

Poți rezerva excursii către Insula Giftun pentru snorkeling sau o zi de relaxare pe plajă. Seara, zona Marina oferă restaurante și cafenele unde poți ieși la plimbare.

Sharm El Sheikh – pentru pasionații de recife și resorturi elegante

Sharm atrage turiști care vor acces rapid la zone de scufundare recunoscute, cum este Parcul Național Ras Mohammed. Multe hoteluri au ponton propriu peste recif, ceea ce îți permite să intri direct în apă adâncă.

Aici găsești resorturi adults-only, centre spa și restaurante tematice. Stațiunea se potrivește cuplurilor și celor care vor servicii bine structurate.

Marsa Alam – liniște și natură

Marsa Alam s-a dezvoltat mai lent, iar acest lucru se simte în atmosferă. Hotelurile se află la distanță unele de altele, iar recifele sunt foarte bine conservate.

Mulți turiști aleg această zonă pentru snorkeling direct de pe plajă și pentru excursii unde pot observa țestoase marine sau delfini, în condiții controlate.

El Gouna – organizare și confort

El Gouna funcționează ca un mic oraș turistic, cu lagune, port de agrement și restaurante variate. Este potrivită pentru cei care vor să iasă din resort și să exploreze o zonă urbană curată și bine planificată.

Dahab – atmosferă relaxată și diving autentic

Dahab atrage în special pasionații de scufundări. Blue Hole rămâne unul dintre cele mai cunoscute situri din zonă. Cazările sunt mai mici, de tip boutique, iar ritmul stațiunii este mai calm.

Ce să vizitezi și ce activități poți face?

Snorkelingul și scufundările sunt principalele atracții. Dacă nu ai experiență, centrele acreditate îți oferă cursuri pentru începători. Primești echipament și instrucțiuni clare.

În plus, poți încerca:

Safari în deșert cu jeep sau ATV

Croaziere de o zi către insule din apropiere

Kite-surfing și windsurfing, mai ales în Hurghada și El Gouna

Excursii culturale către Luxor sau Cairo (durata poate depăși 10–12 ore dus-întors)

Dacă alegi excursii lungi, planifică-le la mijlocul sejurului, pentru a evita oboseala acumulată la început sau final.

Sfaturi utile pentru planificarea vacanței perfecte

Primăvara și toamna oferă temperaturi echilibrate și grad de ocupare moderat. Vara aduce temperaturi care pot depăși 35°C, potrivite dacă preferi căldura intensă. Iarna rămâne o variantă bună pentru plajă și înot.

Ca orientare, pentru 7 nopți all-inclusive cu zbor inclus, tarifele pornesc de la niveluri accesibile și cresc în funcție de sezon, categorie hotel și tipul camerei. Activitățile opționale, cum ar fi safari sau croazierele, se achită separat.

Verifică întotdeauna ce include pachetul:

tipul de masă (all-inclusive sau half-board – mic dejun și cină)

transfer aeroport–hotel

bagaj de cală inclus sau nu

Cazare și variante de sejur

All-inclusive înseamnă trei mese principale, gustări între mese și băuturi locale incluse. Este varianta preferată de familii și grupuri.

Half-board se potrivește dacă vrei să ieși mai des în oraș.

Hotelurile adults-only acceptă doar turiști peste o anumită vârstă și oferă o atmosferă liniștită. Resorturile family-friendly pun accent pe facilități pentru copii: piscine dedicate, mini-club, spectacole tematice.

Compară facilitățile și poziționarea față de recif sau plajă. Unele hoteluri au intrare directă de pe nisip, altele folosesc ponton.

Sfaturi practice pentru un sejur fără surprize

Pașaport valabil minimum 6 luni de la data întoarcerii.

Viză turistică obținută la sosire pe aeroport.

Asigurare medicală de călătorie.

Papuci pentru recif și cremă cu protecție solară ridicată.

Respectă regulile de protecție a coralilor; nu atinge și nu rupe formațiunile.

Moneda locală este lira egipteană, dar în resorturi poți plăti frecvent în euro sau dolari.

Pentru rezultate stabile în organizare, rezervă din timp în perioadele solicitate și compară tipurile de camere și facilitățile incluse.

Marea Roșie rămâne o alegere practică pentru soare, mare și activități variate într-un interval scurt de zbor. Analizează stațiunile, stabilește perioada potrivită și alege pachetul care se potrivește stilului tău de călătorie.

