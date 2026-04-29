Plaja de nudiști de la 2 Mai rămâne închisă în 2026: Cum arată acum Micul Golf

Decizia vine în contextul lucrărilor ample de lărgire și modernizare a plajelor, care au schimbat deja semnificativ aspectul zonei.

„Plaja veche de nudiști și accesul către Vama Veche vor fi total închise anul acesta deoarece e considerată zonă de șantier chiar dacă nu se lucrează. Închis cu gard și pază umană, în acest sens nu avem ce face”, se arată în postarea publicată de aceștia pe pagina oficială de Facebook.

Reprezentanții localului spun că măsura nu le aparține, ci ține de organizarea șantierului și de regulile impuse în zonă.

Transformări majore în 2 Mai

Stațiunea trece printr-un proces amplu de transformare. Zona, cunoscută până recent pentru plaja îngustă, capătă acum un aspect complet diferit. În unele sectoare, lățimea plajei ajunge până la 100 de metri, iar suprafața totală va atinge aproximativ 17 hectare după finalizarea lucrărilor.

În spatele cabanei de lângă Micul Golf, acolo unde în trecut erau doar pietre, a apărut o nouă fâșie de plajă, semn că extinderea este deja vizibilă pentru turiști.

Digul construit recent a schimbat complet estetica locului, oferind o perspectivă mai largă asupra mării și un spațiu mai aerisit.

Sezon 2026 cu restricții, dar și promisiuni

Chiar dacă lucrările au fost oprite pe perioada verii, sezonul 2026 va rămâne, cel puțin parțial, sub semnul șantierelor. Unele zone sunt încă în curs de amenajare, inclusiv spațiul unde se aflau cabanele.

Cu toate acestea, există și vești bune pentru turiști. Plaja din dreptul pescăriei este mai mare decât în anii trecuți, cu mai mult nisip și condiții îmbunătățite. Locul de joacă pentru copii este aproape finalizat, iar accesul pentru cei care campează cu cortul rămâne permis, deși mai restrâns.

„Plaja de la noi e mai bine ca oricând, puțin mai mare, cu nisip bun și chiar mai mult ca în trecut. Vă așteaptă pentru noi amintiri și vechi povești.”

Reprezentanții localului anunță că își vor deschide porțile pe 30 aprilie și își așteaptă clienții ca în fiecare an, în ciuda schimbărilor.

Lucrările de lărgire a plajelor vor fi reluate din toamnă, iar noile sectoare sunt programate să fie complet funcționale în 2027. Până atunci, turiștii trebuie să se adapteze unui sezon de tranziție, în care unele zone rămân inaccesibile, inclusiv celebra plajă de nudiști.

„Noi ne pregătim să deschidem începând cu ziua de joi, în data de 30 Aprilie. Până atunci vă urăm cele bune și spor la bagaje. Nu uitați să luați cu voi zâmbetul”, au anunțat reprezentanții localului.