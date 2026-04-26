Litoral 2026, diguri noi, nisip dur și șantiere: Cum arată acum stațiunea 2 Mai

Traficul spre sudul litoralului este deja afectat de lucrările de modernizare. Deocamdată, trenurile nu mai ajung în Mangalia, din cauza intervențiilor la infrastructură, însă circulația va fi reluată temporar în perioada 30 aprilie – 4 mai, notează CANCAN,

În mai multe stațiuni, precum Costinești și Neptun, sunt în plină desfășurare lucrări de modernizare a gărilor. Se construiesc peroane noi, se reamenajează sălile de așteptare, sunt introduse facilități pentru persoanele cu dizabilități și se montează mobilier urban și sisteme de iluminat.

În paralel, în sudul litoralului, în stațiuni precum Neptun, Venus, Saturn și Jupiter, se lucrează la amenajarea spațiilor verzi, în timp ce în zona Mangalia – 2 Mai au fost deja construite șapte diguri noi. Plajele afectate de lucrări au fost nivelate pentru a putea fi utilizate de turiști încă de la începutul sezonului, potrivit Cancan.

Litoralul românesc se schimbă radical

Autoritățile susțin că toate aceste intervenții vor transforma complet modul în care turiștii folosesc plajele. Extinderile de la Costinești, Mangalia și 2 Mai aduc zeci de hectare noi de nisip, în cadrul unor proiecte ample de înnisipare.

La Costinești, lucrările sunt cele mai avansate. Stațiunea va avea trei sectoare distincte de plajă, care vor însuma aproximativ 27 de hectare. O zonă care până acum era formată din stânci va fi transformată într-un spațiu destinat relaxării, iar digul va deveni promenadă cu vedere spre epavă.

„Din cele trei celule de plajă, una este finalizată – cea din centru, din zona Obseliscului este finalizată în proporţie de 60% şi cea din nordul staţiunii, dinspre epavă este nelucrată încă”, explică Marius Stamat, managerul firmei de înnisipare.

„Înnisiparea înseamnă foarte mult. Mai mult de 40.000 de turişti nu încăpeau pe această plajă, nici turiştii care petreceau în Costineşti nu aveau loc”, a declarat primarul Dorin Jeanu vizavi de impactul acestor lucrări.

Plaje mai late și schimbări vizibile în 2 Mai și Mangalia

În 2 Mai, transformările vor fi evidente. Stațiunea, cunoscută pentru fâșia îngustă de nisip, va avea un sector lățit până la 100 de metri și încă două plaje noi. Suprafața totală va ajunge la aproximativ 17 hectare.

La Mangalia, infrastructura de protecție este deja finalizată, cu patru diguri construite. Lucrările de înnisipare vor începe în toamnă, iar la final stațiunea va avea aproximativ 30 de hectare de plajă, întinse pe o lungime de 3 kilometri.

Nu toți turiștii privesc însă pozitiv aceste schimbări.

„Înainte era plaja mai frumoasă, nisipul era mai nisipos, dar acum e urât. E tare, nu îmi place”, spune o tânără.

„Mi se pare că au stricat mai mult, pentru că nisipul nu e la fel de fin, nu au făcut cea mai inspirată alegere”, relatează un bărbat.

Pentru a nu afecta sezonul estival, lucrările de lărgire a plajelor vor fi suspendate pe timpul verii și reluate din toamnă. Noile plaje sunt programate să fie complet funcționale în 2027, în timp ce sezonul 2026 se va desfășura în continuare sub semnul șantierelor.