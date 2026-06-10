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Trei greșeli la locul de muncă care duc la concediere: avertismentul experților în dreptul muncii

Întârzieri de zece minute, un refuz adresat unui superior sau ore suplimentare făcute pe cuvânt - trei situații aparent minore la muncă pot duce la concediere sau la pierderea unor beneficii financiare. Avocații de la Equipo Jurídico EOM au explicat într-un videoclip viral pe TikTok de ce aceste obiceiuri sunt mai riscante decât par.
Trei greșeli la locul de muncă care duc la concediere: avertismentul experților în dreptul muncii
Andreea Tobias
10 iun. 2026, 20:47, Social
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Una dintre cele mai răspândite convingeri la locul de muncă este că o întârziere mică nu are consecințe. Experții contrazic această idee. Douăzeci de întârzieri într-un singur trimestru nu sunt percepute de Resurse Umane ca neatenție, ci ca o încălcare continuă a programului.

Compania acumulează dovezi pentru o concediere justificată. Numărul de minute pierdute în fiecare dimineață contează mai puțin decât repetiția, conform as.com.

Ce se întâmplă dacă refuzi un ordin direct de la un superior

Al doilea avertisment al avocaților vizează atitudinea față de superiori.

În momentele de stres, la muncă, unii angajați refuză deschis să îndeplinească o sarcină sau răspund nepoliticos. Ambele situații pot constitui temei pentru concediere disciplinară. Un refuz clar și direct al unui ordin legitim este, din punct de vedere legal, una dintre cauzele cele mai solide pentru angajator.

De ce orele suplimentare „pe cuvânt” pot fi o capcană

Cel mai frecvent scenariu este și cel mai periculos.

Un angajat rămâne sâmbătă la birou sau lucrează ore în plus seara, cu promisiunea că va fi compensat ulterior. Dacă acele ore nu sunt înregistrate oficial, nu există nicio dovadă că au avut loc. În fața unei inspecții sau a unui judecător, orele neînregistrate nu pot fi revendicate. Este ca și cum nu ar fi existat niciodată.

Soluția recomandată de avocați este simplă: orice oră suplimentară trebuie confirmată în scris, indiferent de relația cu superiorul.

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