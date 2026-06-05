Peste 1.100 de oameni evacuați de pe litoral

Accesul către zonele vizate a fost restricționat, iar Poliția Locală a blocat rutele care duc spre plaje.

Cele mai multe evacuări au avut loc în sudul litoralului

Potrivit informațiilor transmise de autorități, până la această oră au fost evacuate 300 de persoane de pe plaja din Costinești, 50 de persoane de pe plaja Tuzla, 355 de persoane de pe plajele din Eforie Nord și Eforie Sud și alte 400 de persoane din zona Mangalia – Saturn, Venus și Cap Aurora.

Au fost evacuate aproximativ 100 de persoane de pe plaja din Sulina, aproximativ 50 de persoane de pe plaja din Sfântu Gheorghe și aproximativ 50 de persoane din zona Gura Portiței.

Acțiunile de evacuare în zona Sfântul Gheorghe și Gura Portiței sunt în desfășurare și se află într-o permanentă dinamică.

Poliția Locală a blocat accesul către plaje

Autoritățile au precizat că evacuările au caracter preventiv și au fost dispuse pentru siguranța populației. În paralel, rutele de acces către plajele afectate au fost blocate de Poliția Locală, pentru a împiedica intrarea altor persoane în perimetrele vizate de restricții.

Măsurile au fost luate în contextul operațiunilor desfășurate pe litoral și al verificărilor efectuate de structurile de intervenție și securitate. Situația este monitorizată în continuare de autorități.