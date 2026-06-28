Director CNAIR: Nivel insuficient de mobilizare pe șantierele unui lot al A0 Nord

Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 3 Afumați-Pantelimon al autostrăzii AO Nord se apropie de 90%, dar este nevoie de accelerarea ritmului pentru respectarea termenelor, susține, duminică, directorul CNAIR, Cristiaon Pistol.

„Pe cei 8,5 km ai șantierului, constructorul chinez (China Civil Engineering Construction Corporation) este mobilizat cu 160 de muncitori și 100 de utilaje — un nivel pe care îl monitorizăm îndeaproape și pe care îl considerăm insuficient pentru respectarea termenelor”, a scris pe Facebook șeful CNAIR.

La Pasajul de pe DN3, în lungime de 110 m, stadiul fizic este de circa 60%, la Pasajul peste DN2, de 336 m, stadiul fizic a ajuns la 99,3%, la nodul rutier A0 cu DN2 stadiul fizic este de aproximativ 90%, iar la Pasajul peste CF 800 (București-Constanța), în lungime de 471 m, stadiul fizic este de aproximativ 94%.

Pistol arată că pe circa 6,5 din cei 8,5 kilometri ai lotului s-a așternut stratul de bază și de binder, iar stratul de uzură a fost așternut pe o lungime de 3,5 km.

CNAIR cere respectarea graficului asumat

„Pentru finalizarea lucrărilor în această toamnă, constructorul trebuie să crească semnificativ mobilizarea pe șantier. CNAIR urmărește permanent evoluția lucrărilor și solicită respectarea graficului asumat”, mai transmite șeful CNAIR.

Lotul 3 al A0 Nord este important deoarece asigură descărcarea circulației de pe lotul 4 (Pantelimon-Glina), conexiunea cu lotul 2 (Corbeanca-Afumați), pe care se circulă deja de 2 ani și conexiunea între autostrada A3 (București-Ploiești, care asigură legătura cu A7), DN2 și autostrada A2 (București-Constanța) pe semi-inelul nordic al A0.

Valoarea acestui contract este de 397,99 milioane lei (fără TVA), iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.