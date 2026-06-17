Pași spre realizarea celui de-al doilea pod peste Dunăre între Giurgiu și Ruse

CNAIR a anunțat miercuri rezultatul procedurii de atribuire pentru contractul de elaborare a Studiului de Fezabilitate al noului pod transfrontalier dintre România și Bulgaria.

Licitația a fost câștigată de Egis Romania, cu suma de 50,04 milioane lei.

Studiul de Fezabilitate trebuie făcut în 23 de luni de la semnarea contractului.

Contractul este finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin programul CEF2 – Componenta Mobilitate Militară.

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, spune că podul Giurgiu–Ruse 2 va avea caracter dual, civil și militar, și va asigura conexiunea dintre România și Bulgaria atât pentru transportul rutier, cât și pentru cel feroviar.

Semnarea contractului va fi posibilă după 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații.