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Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi restabilită definitiv de marți

Circulația rutieră între România și Bulgaria, pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse, va fi restabilită definitiv începând de marți, după finalizarea lucrărilor de reparație, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi restabilită definitiv de marți
Sursa foto: Mediafax Foto/Marian Ilie
Laura Buciu
29 iun. 2026, 21:10, Știri externe
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Bulgaria asupra faptului că circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse va fi restabilită definitiv, pe ambele sensuri și pentru toate tipurile de vehicule, începând cu data de 30 iunie 2026, ora 10:00.

Lucrările de reparație pe Podul Prieteniei au ajuns la final.

Informații suplimentare cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare, precum și informații despre vinieta electronică și sistemul e-TOLL sunt disponibile la următoarele link-uri:

* www.mvr.bg;

* ⁠https://bgtoll.bg/.

MAE reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie atât informațiile disponibile pe site-ul MAE, la secțiunea Sfaturi de călătorie (https://www.mae.ro/node/1533), cât și aplicația „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

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