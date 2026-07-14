Prima pagină » Social » Iluminat cu energie solară și marcaje noi pentru trecerile de pietoni de pe drumurile naționale

Iluminat cu energie solară și marcaje noi pentru trecerile de pietoni de pe drumurile naționale

351 de treceri de pietoni aflate pe drumurile naționale administrate de DRDP Craiova au fost modernizate cu sisteme de iluminat autonome și marcaje speciale, în cadrul unui proiect finanțat prin PNRR.
Iluminat cu energie solară și marcaje noi pentru trecerile de pietoni de pe drumurile naționale
Sursa foto: DRDP Craiova
Oana Antipa
14 iul. 2026, 09:02, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Siguranța pietonilor pe drumurile naționale din sudul țării va fi îmbunătățită prin montarea unor sisteme moderne de iluminat și a unor marcaje rutiere menite să determine șoferii să reducă viteza în apropierea trecerilor de pietoni, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

351 de treceri de pietoni au fost modernizate

Investițiile fac parte din proiectul național „Creșterea siguranței rutiere prin iluminarea sectoarelor periculoase, precum și optimizarea consumurilor la sistemele de iluminat existente prin echiparea cu sistem de telegestiune”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În zona administrată de DRDP Craiova, 351 de treceri pentru pietoni au fost echipate cu stâlpi de iluminat autonomi alimentați cu energie solară. Sistemele folosesc lămpi LED direcționale care iluminează exclusiv trecerea de pietoni și zonele de acces, fără a afecta vizibilitatea conducătorilor auto.

Alimentarea este realizată prin panouri fotovoltaice și acumulatori, fără conectare la rețeaua de energie electrică, iar funcționarea instalațiilor este monitorizată și optimizată printr-un sistem de telegestiune.

Marcaje speciale pentru reducerea vitezei

Pe lângă iluminatul inteligent, în apropierea trecerilor pentru pietoni au fost aplicate marcaje rutiere de tip „dinți de dragon”, concepute pentru a crea impresia optică de îngustare a carosabilului și pentru a determina șoferii să reducă viteza înainte de traversare.

Totodată, trecerile de pietoni au fost realizate din material termoplastic prefabricat cu microbile reflectorizante, care oferă o vizibilitate sporită atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, inclusiv în condiții de carosabil umed.

Peste 2.200 de stâlpi de iluminat, instalați la nivel național

La nivelul întregii țări, proiectul prevede instalarea a 2.211 stâlpi de iluminat autonom dotați cu panouri fotovoltaice și lămpi LED, precum și realizarea a peste 8.000 de metri pătrați de marcaje rutiere de tip „dinți de dragon” și 7.500 de metri pătrați de marcaje prefabricate pentru trecerile de pietoni.

Potrivit DRDP Craiova, investițiile urmăresc reducerea numărului de accidente în localitățile traversate de drumurile naționale și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de des ieșiți la restaurant? Cât cheltuiți de obicei și cum alegeți restaurantul?
G4Media
Simona Halep i-a răspuns public lui Ion Țiriac junior, după comentariul legat de imaginile din loja de la Wimbledon
GSP.ro
Zi de foc pentru economia României. Încep evaluările agențiilor de rating. Fitch, cea mai mare agenție, se află în România și are astăzi primele întâlniri. Urmează Moody’s. Gândul prezintă calendarul discuțiilor și al întâlnirilor
Gandul
Cine a pus lanțul și șosetele pe crucea victimei lui Emil Gânj. Momentul a fost surprins de camere
Cancan
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport
Ilie Bolojan nu exclude alegerile anticipate: „Aceasta este formula la care s-a recurs în aproape toate ţările din Europa”
Libertatea
Ultimele clipe din viața pilotului Adrian Rus. Ce s-a întâmplat cu doar câteva momente înainte de accidentul în care și-a pierdut viața
CSID
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da