Iluminat cu energie solară și marcaje noi pentru trecerile de pietoni de pe drumurile naționale

Siguranța pietonilor pe drumurile naționale din sudul țării va fi îmbunătățită prin montarea unor sisteme moderne de iluminat și a unor marcaje rutiere menite să determine șoferii să reducă viteza în apropierea trecerilor de pietoni, a anunțat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

351 de treceri de pietoni au fost modernizate

Investițiile fac parte din proiectul național „Creșterea siguranței rutiere prin iluminarea sectoarelor periculoase, precum și optimizarea consumurilor la sistemele de iluminat existente prin echiparea cu sistem de telegestiune”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În zona administrată de DRDP Craiova, 351 de treceri pentru pietoni au fost echipate cu stâlpi de iluminat autonomi alimentați cu energie solară. Sistemele folosesc lămpi LED direcționale care iluminează exclusiv trecerea de pietoni și zonele de acces, fără a afecta vizibilitatea conducătorilor auto.

Alimentarea este realizată prin panouri fotovoltaice și acumulatori, fără conectare la rețeaua de energie electrică, iar funcționarea instalațiilor este monitorizată și optimizată printr-un sistem de telegestiune.

Marcaje speciale pentru reducerea vitezei

Pe lângă iluminatul inteligent, în apropierea trecerilor pentru pietoni au fost aplicate marcaje rutiere de tip „dinți de dragon”, concepute pentru a crea impresia optică de îngustare a carosabilului și pentru a determina șoferii să reducă viteza înainte de traversare.

Totodată, trecerile de pietoni au fost realizate din material termoplastic prefabricat cu microbile reflectorizante, care oferă o vizibilitate sporită atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte, inclusiv în condiții de carosabil umed.

Peste 2.200 de stâlpi de iluminat, instalați la nivel național

La nivelul întregii țări, proiectul prevede instalarea a 2.211 stâlpi de iluminat autonom dotați cu panouri fotovoltaice și lămpi LED, precum și realizarea a peste 8.000 de metri pătrați de marcaje rutiere de tip „dinți de dragon” și 7.500 de metri pătrați de marcaje prefabricate pentru trecerile de pietoni.

Potrivit DRDP Craiova, investițiile urmăresc reducerea numărului de accidente în localitățile traversate de drumurile naționale și creșterea gradului de siguranță pentru toți participanții la trafic.