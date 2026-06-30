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Interes NATO pentru autostrada Sibiu-Pitești. Ofițeri, în vizită pe șantier

Interes geostrategic al NATO pentru Secțiunea 2 Boița - Cornetu a autostrăzii Sibiu-Pitești. Ofițeri ai Corpului Multinațional Sud-Est al NATO de la Sibiu au fost marți în vizită de informare pe șantier.
Interes NATO pentru autostrada Sibiu-Pitești. Ofițeri, în vizită pe șantier
Foto: CNAIR
Cosmin Pirv
30 iun. 2026, 17:00, Economic
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CNAIR anunță că 30 de ofițeri ai Corpului Multinațional Sud-Est de la Sibiu cu expertiză în domeniul logistic, de infrastructură și contractare au fost marți într-o vizită de documentare și informare pe șantierul Secțiunii 2 Boița-Cornetu a autostrăzii Sibiu-Pitești.

„Vizita oficialilor Alianței Nord-Atlantice a vizat 2 componente majore în șantier: accesul în puncte cheie din șantier în zona Boița-Câineni-Robești sub coordonarea oficialilor asocierii de constructori turci Mapa-Cenghiz și – discuții de informare cu privire la evoluția lucrărilor în cadrul Organizării de Șantier de la Câineni”, transmite CNAIR.

Documentarea a vizat înțelegerea parametrilor structurali și a claselor de încărcare utilizate în proiectarea podurilor și viaductelor majore, precum și corelarea acestora cu clasele militare de încărcare (MLC) specifice tehnicii militare.

Un alt aspect al documentării a vizat și caracteristicile geometrice și de gabarit al celor 3 tuneluri (Balota, Robești și Boița 1) aflate în prezent în lucru necesare pentru transporturile multinaționale agabaritice.

Tronsonul care traversează Carpații

Secțiunea Boița – Cornetu a autostrăzii A1, în lungime de 31,33 km, are pe traseu 7 tuneluri, cu o lungime totală de aproximativ 5 km, 24 de poduri și 24 de viaducte, cu o lungime totală de circa 11 km, fapt ce îi conferă și o importanță geostrategică în contextul în care aceasta va străpunge Munții Carpați.

După finalizare, tronsonul va traversa Carpații și va asigura conexiunea rutieră de mare viteză între regiunile istorice ale României, pe axa Est–Vest (Banat, Transilvania, Muntenia și Dobrogea), pe o distanță de aproximativ 850 km, arată CNAIR.

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