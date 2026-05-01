Cristian Pistol anunță semnarea contractelor pentru tronsonul A7 Pașcani – Suceava

Potrivit directorului CNAIR, este vorba despre 62 de noi kilometri de autostradă, care leagă Bucovina de Moldova și de Muntenia. Contractele au fost semnate alături de firma românească Spedition UMB.

Pistol precizează că în scurt timp va începe etapa de proiectare este programată să dureze șase luni, iar ulterior vor începe lucrările de șantier, etapă care va dura 24 de luni, adică doi ani.

Șeful CNAIR precizează că proiectul noului tronson A7 Pașcani – Suceava răspunde unor nevoi specifice.

„Pentru naveta care acum se face zilnic pe DN2. Pentru ambulanțele care nu vor mai pierde ore în trafic. Pentru copiii care vor putea ajunge la bunici în 60 de minute în loc de patru ore. Pentru investitorii care până acum ocoleau zona. Pentru ei se construiește și această autostradă!”, scrie Pistol.

Potrivit Economica.net, firma românească Spedition UMB a câștigat licitația pentru ambele loturi ale Autostrăzii Moldovei. Primul lot de autostradă are o lungime de 33 de kilometri și costă 3,06 miliarde de lei (fără TVA). Termenul proiectului este de 6 luni proiectare și 24 de luni execuție. Al doilea lot de autostradă are o lungime de 29 de kilometri, costă 2,86 de miliarde de lei (fără TVA), iar durata proiectului este de 6 luni proiectare și 24 de luni execuție.