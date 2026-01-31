Prima pagină » Știrile zilei » Bărbat plasat sub arest la domiciliu după un conflict la o sală de jocuri de noroc din Chiajna

Un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost reținut de polițiști și plasat ulterior în arest la domiciliu, după ce ar fi agresat o altă persoană la o sală de jocuri de noroc din Chiajna.
Sursa foto: AI
Radu Mocanu
31 ian. 2026, 19:05, Social

„La data de 28 ianuarie (n.r. – miercuri) a.c., în jurul orei 15:05, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au fost sesizați prin apel 112 cu privire la un incident petrecut într-o sală de jocuri de noroc din comuna Chiajna”, transmite IPJ Ilfov. 

Din primele informații, un bărbat de 27 de ani a agresat cu un obiect tăietor înțepător pe fondul unui conflict pre-existent. În urma altercației, victima a suferit mai multe leziuni traumatice. 

„Evenimentul a avut loc într-un spațiu public, faptele fiind de natură să tulbure ordinea și liniștea publică”, informează polițiștii. 

Bărbatul de 27 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat procurorilor. La 29 ianuarie (n.r. – joi), instanța a decis măsura preventivă de plasare a acestuia sub arest la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.

„Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul și dispunerii măsurilor legale care se impun”, conchide IPJ Ilfov. 

 

