Jaf la o sală de jocuri de noroc din Slatina. Un bărbat a furat 70.000 de lei

Un jaf a avut loc la o sală de jocuri de noroc din Slatina. Un bărbat a amenințat o angajată cu un cuțit și a furat aproximativ 70.000 de lei.
Ministrul Transporturilor: 2025 a fost un an record pentru infrastructura României
Accident grav în Pasajul Unirii. Mașină răsturnată după schimbarea benzilor la viteză mare
Transalpina a fost închisă din cauza viscolului. Ninge viscolit și în Pasul Prislop
Beat, un bărbat a furat o mașină și a provocat un accident pe drumul dintre Alexandria și București
Viscol puternic. Nu se mai urcă de la Novaci la Rânca
Cosmin Pirv
30 dec. 2025, 10:03, Social

Potrivit IPJ Olt, polițiștii au fost sesizați duminică de angajata unei săli de jocuri de noroc din municipiul Slatina cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi pătruns în incinta unității și, sub amenințarea unui obiect tăietor-înțepător, ar fi furat aproximativ 70.000 de lei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tâlhărie calificată.

În urma cercetărilor făcute, polițiștii au identificat un bărbat de 41 de ani, din comuna Tufeni, bănuit de comiterea faptei.

Luni, oamenii legii au făcut două percheziții la locuințele persoanei bănuite. În urma acestora, prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

Cercetările în acest caz continuă, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea tuturor măsurilor legale care se impun.

