Marilen Pirtea explică de ce casa spartă de hoți nu figura în declarația sa de avere

După jaful de sâmbătă, în urma căruia locuința din Dumbrăvița a deputatului PNL, Marilen Pirtea, a fost spartă de hoți, deputatul a explicat de ce locuința nu figura în declarația sa de avere.

„Fac o precizare clară: imobilul în care locuiesc nu îmi aparține și, tocmai de aceea, nu figurează în declarația mea de avere. Pentru acest imobil există o promisiune de vânzare-cumpărare, încheiată la notar, cu proprietarul de drept al imobilului. Până la finalizarea tranzacției și transferul efectiv al dreptului de proprietate, imobilul nu poate fi declarat ca bun personal”, a precizat Marilen Pirtea.

Reamintim că, sâmbătă, atât locuința sa deputatului PNL, cât și a directorului Spitalului de Boli Infecțioase, „Victor Babeș”, ambele din localitatea Dumbrăvița, din apropierea Timișoarei, au fost sparte de hoți, care au furat bani, dar și bunuri.