Macron explică de ce nu se va întâlni cu Trump la Davos: „Nu trebuie să-mi schimb programul”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a explicat de ce nu se va întâlni cu președintele SUA, Donald Trump, la Davos. „Nu trebuie să-mi schimb programul”, a spus liderul francez. Situația arată tensiunea care există între liderii europeni și președintele american.
Petru Mazilu
20 ian. 2026, 18:34, Politic

Președintele Emmanuel Macron a fost întrebat de jurnaliști dacă se va întâlni cu liderul SUA, Donald Trump. „Nu trebuie să-mi schimb programul”, a răspuns Macron, potrivit Le Figaro.

Declarația a fost făcută marți, la finalul unei reuniuni din cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția.

„Nu plănuisem să rămân mâine. Eram programat să ajung în această dimineață și să plec în această seară”, a adăugat Macron.

Președintele american Donald Trump urmează să vorbească mâine la Forumul Economic Mondial din Alpii Elvețieni. Președintele francez nu are de gând să-l aștepte acolo și nici la Paris. Macron a confirmat că reuniunea G7 propusă de liderul francez nu va avea loc. Propunerea făcută printr-un mesaj privat a fost dezvăluită de Trump pe rețelele de socializare ceea ce a produs iritare în mediile diplomatice.

Emmanuel Macron l-a criticat pe Donald Trump

În discursul său de deschidere din cadrul Forumului de la Davos, Emmanuel Macron, a făcut o evaluare dură, afirmând că lumea se îndreaptă spre un sistem „fără reguli”. Conflictele sunt „normalizate”, „dreptul internațional este călcat în picioare” și „ambițiile imperialiste” – americane, rusești și chineze – apasă puternic asupra multilateralismului, a spus Macron. El a descris acest moment ca fiind „evident […] foarte îngrijorător”, în care „organismele internaționale” care odinioară serveau la „rezolvarea problemelor” sunt slăbite, chiar abandonate.

De asemenea, șeful statului francez a criticat politica americană. Statele Unite „căută în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”, a denunțat el, vizând în special „acumularea neobosită de tarife” impuse de Donald Trump de la sosirea sa la Casa Albă. El a continuat să condamne o situație „nebună” de escaladare între cele două maluri ale Atlanticului, chiar dacă americanii și europenii ar trebui să fie aliați.

