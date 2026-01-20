Macron: Statele Unite „căută în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”

Ocazia i-a oferit, de asemenea, președintelui francez, care purta ochelari de soare din cauza unei afecțiuni oculare, ocazia să-l atace pe Donald Trump, potrivit Le Figaro. În discursul său de deschidere, Emmanuel Macron, a făcut o evaluare dură, afirmând că lumea se îndreaptă spre un sistem „fără reguli”, în care conflictele sunt „normalizate”, în care „dreptul internațional este călcat în picioare” și în care „ambițiile imperialiste” – americane, rusești și chineze – apasă puternic asupra multilateralismului. El a descris acest moment ca fiind „evident […] foarte îngrijorător”, în care „organismele internaționale” care odinioară serveau la „rezolvarea problemelor” sunt slăbite, chiar abandonate.

În discursul său, șeful statului francez a criticat politica americană: Statele Unite „căută în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”, a denunțat el, vizând în special „acumularea neobosită de tarife” impuse de Donald Trump de la sosirea sa la Casa Albă. El a continuat să condamne o situație „nebună” de escaladare între cele două maluri ale Atlanticului, chiar dacă americanii și europenii ar trebui să fie aliați.

„Europenii sunt prea naivi”

Pe de altă parte, concurența chineză, marcată de supraproducție și consum lent, contribuie și ea la această perturbare a pieței europene, a adăugat Emmanuel Macron.

Europa, la rândul ei, trebuie să „abordeze problemele sale majore” prin îmbunătățirea competitivității, a creșterii economice și a PIB-ului pe cap de locuitor, prin simplificarea reglementărilor și prin consolidarea măsurilor de protecție, a susținut Emmanuel Macron. „Europenii sunt prea naivi” în fața concurenței, inclusiv din partea Chinei, a insistat el, afirmând că europenii „sunt singurii care nu reușesc să își protejeze piața și afacerile ”, care sunt „la propriu ucise de lipsa de respect” pentru regulile comune.