Prima pagină » Știri externe » Macron: Statele Unite „căută în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”

Macron: Statele Unite „căută în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a adresat marți, forumului de la Davos, care se desfășoară zilele acestea în Elveția. La doar câteva ore după ce omologul său american, Donald Trump, a amenințat că va impune tarife majorate pentru vinurile și băuturile spirtoase franceze, Macron și-a reiterat viziunea asupra Uniunii Europene în anii următori.
Macron: Statele Unite „căută în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”
Sursa: Hepta/Mediafax foto
Laurentiu Marinov
20 ian. 2026, 16:48, Știri externe

Ocazia i-a oferit, de asemenea, președintelui francez, care purta ochelari de soare din cauza unei afecțiuni oculare, ocazia să-l atace pe Donald Trump, potrivit Le Figaro. În discursul său de deschidere, Emmanuel Macron, a făcut o evaluare dură, afirmând că lumea se îndreaptă spre un sistem „fără reguli”, în care conflictele sunt „normalizate”, în care „dreptul internațional este călcat în picioare” și în care „ambițiile imperialiste” – americane, rusești și chineze – apasă puternic asupra multilateralismului. El a descris acest moment ca fiind „evident […] foarte îngrijorător”, în care „organismele internaționale” care odinioară serveau la „rezolvarea problemelor” sunt slăbite, chiar abandonate.

În discursul său, șeful statului francez a criticat politica americană: Statele Unite „căută în mod deschis să slăbească și să subordoneze Europa”, a denunțat el, vizând în special „acumularea neobosită de tarife” impuse de Donald Trump de la sosirea sa la Casa Albă. El a continuat să condamne o situație „nebună” de escaladare între cele două maluri ale Atlanticului, chiar dacă americanii și europenii ar trebui să fie aliați.

„Europenii sunt prea naivi”

Pe de altă parte, concurența chineză, marcată de supraproducție și consum lent, contribuie și ea la această perturbare a pieței europene, a adăugat Emmanuel Macron.

Europa, la rândul ei, trebuie să „abordeze problemele sale majore” prin îmbunătățirea competitivității, a creșterii economice și a PIB-ului pe cap de locuitor, prin simplificarea reglementărilor și prin consolidarea măsurilor de protecție, a susținut Emmanuel Macron. „Europenii sunt prea naivi” în fața concurenței, inclusiv din partea Chinei, a insistat el, afirmând că europenii „sunt singurii care nu reușesc să își protejeze piața și afacerile ”, care sunt „la propriu ucise de lipsa de respect” pentru regulile comune.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Mihaela și-a dat demisia pentru a avea grijă de iubitul ei italian, rămas paralizat. Ce a aflat românca pe 4 octombrie 2025
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor