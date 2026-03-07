Pakistanez condamnat pentru că a complotat asasinarea lui Trump în urma morții unui comandant iranian

Un cetățean pakistanez a fost condamnat pentru că a planificat uciderea lui Donald Trump și a altor politicieni americani importanți în urmă cu doi ani, la cererea Iranului.

Asif Merchant a fost acuzat că a încercat să recruteze persoane în SUA într-un plan care viza uciderea lui Trump și a altor persoane, ca răzbunare pentru uciderea comandantului militar iranian Qassem Suleimani în 2020, în timpul primului mandat al lui Trump ca președinte.

Procurorii federali au declarat că printre țintele complotului din 2024 se numărau și președintele de atunci, Joe Biden, și Nikki Haley, fostul ambasador la ONU care a candidat împotriva lui Trump în acel an pentru nominalizarea la președinția republicană.

Condamnat pentru asasinat la comandă

Merchant a fost condamnat pentru „asasinat la comandă și tentativă de comitere a unui act de terorism care depășește granițele naționale”, la ordinul autorităților iraniene, a transmis Departamentul de Justiție al SUA într-un comunicat citat de The Guardian.

Procesul din New York a început săptămâna trecută, cu câteva zile înainte ca Trump să ordone un atac asupra Iranului, realizat împreună cu Israelul, care s-a transformat în cel mai mare război din regiune din ultimii ani.

Merchant a recunoscut că s-a alăturat complotului orchestrat de Garda Revoluționară Islamică (IRGC) din Iran, dar a mărturisit că a făcut acest lucru fără voie, pentru a-și proteja familia din Teheran.

A pledat nevinovat

Merchant a declarat că nu i s-a ordonat niciodată să ucidă o anumită persoană, dar că agentul său iranian a numit trei persoane în cursul conversațiilor din capitala iraniană.

Forțele de ordine au dejucat planul înainte ca atacul să aibă loc. O persoană pe care Merchant a contactat-o în aprilie 2024 pentru a-l ajuta cu complotul a raportat activitățile sale și a devenit informator confidențial, potrivit Departamentului Justiției. Merchant a fost arestat și a pledat nevinovat în acel an.

IRGC are un rol central în Iran, combinând puterea militară și economică cu o rețea de informații. Teheranul a negat acuzațiile că l-ar fi vizat pe Trump sau pe alți oficiali americani.

Atacurile americane și israeliene de sâmbătă au ucis cel puțin 1.332 de civili iranieni și au rănit mii, potrivit ambasadorului Iranului la ONU. Mulți lideri iranieni de vârf, inclusiv liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, au fost uciși. Armata americană a declarat că șase membri ai serviciului militar au fost uciși într-un atac asupra unei instalații din Kuweit, în timp ce cel puțin 10 civili israelieni ar fi fost uciși.