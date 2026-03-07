Război în Orientul Mijlociu, ziua 8. Un sistem anti-drone american va fi trimis în Orientul Mijlociu / SUA ar putea ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc pe fondul impasului din Strâmtoarea Ormuz

NBC News: Trump a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre americane în Iran

Președintele american Donald Trump a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre americane în Iran, însă nu privind o invazie, ci mai degrabă pe ideea unui mic contingent de trupe americane care ar fi utilizat în scopuri strategice specifice, potrivit unor surse citate de NBC News.

Președintele american a purtat discuții despre această idee cu oficiali republicani din afara Casei Albe, prezentând în același timp viziunea sa pentru un Iran postbelic în care uraniul iranian este în siguranță.

Sursele au mai afirmat pentru NBC News, că Trump nu a luat nicio decizie și nu a dat niciun ordin care să aibă legătură cu trupele terestre.

La ONU, Iranul respinge „amestecul” american în succesiunea lui Khamenei

Ambasadorul Iranului la Națiunile Unite a condamnat interferența SUA după ce președintele Donald Trump a insistat că ar trebui să fie implicat în selectarea succesorului liderului suprem asasinat, ayatollahul Ali Khamenei.

„Iranul este un stat suveran și independent. Nu acceptă și nu va permite niciodată vreunei puteri străine să se amestece în afacerile sale interne”, a declarat Iravani reporterilor din New York.

Într-un interviu acordat agenției de știri Axios, Trump a declarat vineri că trebuie să fie „implicat în numirea” următorului lider al Iranului și l-a respins pe fiul lui Khamenei drept candidat potrivit.

Armata SUA viza o zonă din apropierea școlii iraniene bombardate, potrivit unor surse

Oficialii administrației Trump au declarat membrilor Congresului, într-o ședință cu ușile închise săptămâna aceasta, că Statele Unite vizau o zonă din apropierea școlii iraniene bombardate, au declarat doi oficiali americani pentru NBC News.

Oficialii administrației au mai precizat că Israelul nu este responsabil pentru bombardarea acestei școli, potrivit surselor NBC News.

Informația vine în contextul în care școala era situată pe o fostă bază a Gărzii Revoluționare Islamice, însă care a fost închisă în urmă cu 15 ani.

SUA ar putea ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc în contextul impasului din Strâmtoarea Ormuz

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că SUA ar putea ridica mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul impasului din Strâmtoarea Ormuz.

„Există sute de milioane de barili de țiței sancționați pe apă și… prin ridicarea sancțiunilor, Trezoreria poate crea aprovizionare, iar noi analizăm această posibilitate”, a declarat Bessent pentru Fox Business, scrie Sky News.

Comentariile vin după ce Iranul a blocat transportul maritim prin această strâmtoare, o cale de transport pentru 20% din petrolul mondial.

Statele din Golf continuă să respingă atacurile cu rachete și drone

Țările din Golf continuă să respingă atacurile de represalii din partea Iranului.

Sâmbătă dimineață, în Arabia Saudită mai multe drone care se apropiau de câmpul petrolier Shaybah au fost interceptate și distruse, a anunțat Ministerul Apărării al regatului sâmbătă dimineața, pe rețeaua X. O rachetă balistică care se îndrepta spre baza aeriană Prince Sultan a fost, de asemenea, interceptată și distrusă, a declarat ministerul, potrivit CNN.

Sirenele au sunat din nou în Bahrain sâmbătă dimineață devreme, iar locuitorii au fost îndemnați să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur, a anunțat Ministerul de Interne pe X.

Statele Unite vor trimite un sistem anti-dronă în Orientul Mijlociu

Un sistem anti-drone american, a cărui funcționare s-a dovedit a fi eficientă împotriva dronelor rusești din Ucraina, va fi trimis în curând în Orientul Mijlociu pentru a consolida apărarea SUA împotriva dronelor iraniene, au declarat vineri oficiali americani pentru Associated Press.

Deși SUA au folosit sistemele de rachete Patriot și THAAD pentru a doborî cu succes rachetele iraniene, există în prezent sisteme de apărare anti-drone eficiente limitate în Orientul Mijlociu, potrivit unui oficial american al apărării, unul dintre cei doi oficiali care au vorbit sub condiția anonimatului, potrivit AP.

Sistemul trimis, cunoscut sub numele de Merops, pilotează drone împotriva altor drone. Este suficient de mic pentru a încăpea în spatele unei camionete de dimensiuni medii.