La ONU, Iranul respinge „amestecul” american în succesiunea lui Khamenei

Amir Saeid Iravani a declarat sâmbătă declarațiile lui Trump „constituie o încălcare clară a principiilor de neintervenție în afacerile interne ale statelor, consacrate în Carta Națiunilor Unite”.

„Iranul este un stat suveran și independent. Nu acceptă și nu va permite niciodată vreunei puteri străine să se amestece în afacerile sale interne”, a declarat Iravani reporterilor din New York.

„Selectarea conducerii Iranului va avea loc în strictă conformitate cu procedurile noastre constituționale și exclusiv prin voința poporului iranian, fără niciun fel de amestec străin”, scrie Herald.

Într-un interviu acordat agenției de știri Axios, Trump a declarat vineri că trebuie să fie „implicat în numirea” următorului lider al Iranului și l-a respins pe fiul lui Khamenei drept candidat potrivit.