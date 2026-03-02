Oana Lasconi: „Asasinarea lui Khamenei echivalează cu asasinarea Papei, pentru populația șiită”

Oana Lasconi, fiica fostei candidate la președinția României, Elena Lasconi, scrie pe Instagram că „Asasinarea lui Khamenei echivalează cu asasinarea însăși a Papei, pentru populația șiită”, insinuând, prin asta, că autoritatea lui Khamenei este comparabilă, simbolic, cu ceea ce înseamnă Papa pentru lumea catolică.

Într-o postare pe care o intitulează „Context pentru occidentali”, Oana Lasconi comentează că motivul pentru care Iranul nu a construit o armă nucleară nu este pentru că nu ar fi avut capacitatea de a face acest lucru, ci pentru că ayatollahul emisese un decret islamic care interzicea acest lucru.

Acum, că nu mai e Khamenei, e liber la arme nucleare – este ideea din postarea Oanei Lasconi

„Iranul nu a construit o armă nucleară pentru că el emisese un decret islamic care o interzicea. Nu pentru că iranienilor le-ar fi lipsit capacitatea de a face acest lucru”, scrie Oana Lasconi.

În opinia ei, asasinarea lui Khamenei nu a făcut decât să genereze un martir al lumii șiite:

„Prin asasinarea lui, nu doar că l-ați transformat efectiv într-un martir (aproape canonizat), dar ați eliminat și singurul obstacol în calea construirii unei arme nucleare”.

Femeia, victima preferată a regimului Khamenei

Oana Lasconi încearcă să acrediteze ideea că asasinarea lui Khamenei l-a transformat pe acesta într-o figură și mai venerată, și mai influentă, după moarte, în această țară în care drepturile femeilor sunt încălcate constant din 1979 încoace și în care, în ultimele luni, mii de femei au fost ucise pentru simplul fapt că și-au reclamat dreptul la propria persoană, la propria libertate.

Rapoarte ale organizațiilor internaționale (cităm aici Human Rights Watch, dar și alte ONG-uri) privind execuții, discriminare juridică, încălcarea libertăților personale, atestă faptul că, doar de la represiunea din 2022 – 2023 (după moartea Mahsei Amini), mii de femei au fost ucise și alte mii au fost arestate și, deși cifrele organizațiilor diferă (unele ajung chiar până la 32.000 de protestatari uciși), adevărul că femeile au fost victime constante ale regimului Khamenei este incontestabil.

Oana Lasconi: „Spunând că Hamas ar trebui să predea armele este nebunesc”

Oana Lasconi nu este la primul mesaj de acest tip.

În trecut, ea a postat pe rețelele sociale mesaje radicale privind armistițiul din Gaza și a criticat unele afirmații ale noului primar al New York-ului, Zohran Mamdani.

„Spunând că Hamas ar trebui să predea armele este nebunesc.

Nu cred că oamenii înțeleg cât de nebunesc este. Este singurul lucru pe care îl au să se protejeze de ocupanți, dar și de anihilarea completă (n.r. – desfășurată de Israel). Și tu vrei ca ei să renunțe la ultimul mijloc de apărare pe care îl au.

Dacă eu aș fi condus o țară acum, aș înarma Hamas până în dinți.

Lor ar trebui să li se dea mai multe arme. Ei nu ar trebui să predea armele, lor ar trebui să li se dea mai multe arme pentru a se apăra. Ar trebui ajutați”, a spus Oana Lasconi, într-un clip postat pe rețele de socializare.

Oana Lasconi a mai distribuit pe rețelele de socializare postări cu membri ai unor organizații teroriste din Orientul Mijlociu, cu mesaje de susținere, iar într-o altă postare, ea distribuise un mesaj împotriva statului Israel.