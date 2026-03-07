Prima pagină » Știri externe » YouTuber cu origini românești, blocat în Dubai

YouTuber cu origini românești, blocat în Dubai

Adelina Pietraru, YouTuber-iță și studentă stabilită în Londra, dar cu origini românești, se numără printre cei blocați în Dubai și este îngrijorată că nu va putea susține un examen crucial marțea viitoare.
YouTuber cu origini românești, blocat în Dubai
foto: captura video
Laura Buciu
07 mart. 2026, 09:36, Știri externe

Aproximativ 300.000 de britanici sunt blocați în Orientul Mijlociu, între care și YouTuber-ița cu origini românești. Zborurile au fost anulate de la atacul SUA-Israel asupra Iranului, iar represaliile din partea Teheranului au dus la închiderea spațiului aerian în întreaga regiune, scrie Sky News.

Eforturile guvernului de a repatria turiștii s-au confruntat cu probleme inițiale.

Adelina Pietraru, YouTuber și studentă, se numără printre cei blocați în Dubai și este îngrijorată că nu va putea susține un examen crucial marțea viitoare.

„Dacă nu susțin acest examen, s-ar putea să nu pot absolvi alături de toți colegii mei”, spune ea.

În videoclip, ea îi povestește prezentatoarei Barbara Serra despre dificultățile cu care se confruntă turiștii în încercarea de a pleca.

Recomandarea video

Un italian a comandat un set de șah de la Temu și a descoperit un scorpion viu / „Sunt șocat: ar fi putut să mă înțepe”
G4Media
Un interviu cu garda jos, în Luna Femeii. Diana Şoşoacă: „Cea mai bună perioadă a omenirii a fost epoca matriarhatului și suntem pe cale să o reinstaurăm”
Gandul
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Președintele Universității Titu Maiorescu, achitat pentru șantaj. Iosif Urs, către un profesor pe care îl suspecta că e denunțător: „Vrei să te duci la pierzanie? Bă, ai vorbit…”
Libertatea
Cele 2 alimente de post adorate de români, care însă ne îmbătrânesc fără să ne dăm seama
CSID
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor