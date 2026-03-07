YouTuber cu origini românești, blocat în Dubai

Aproximativ 300.000 de britanici sunt blocați în Orientul Mijlociu, între care și YouTuber-ița cu origini românești. Zborurile au fost anulate de la atacul SUA-Israel asupra Iranului, iar represaliile din partea Teheranului au dus la închiderea spațiului aerian în întreaga regiune, scrie Sky News.

Eforturile guvernului de a repatria turiștii s-au confruntat cu probleme inițiale.

Adelina Pietraru, YouTuber și studentă, se numără printre cei blocați în Dubai și este îngrijorată că nu va putea susține un examen crucial marțea viitoare.

„Dacă nu susțin acest examen, s-ar putea să nu pot absolvi alături de toți colegii mei”, spune ea.

În videoclip, ea îi povestește prezentatoarei Barbara Serra despre dificultățile cu care se confruntă turiștii în încercarea de a pleca.